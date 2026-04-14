Gia Lai: Tiêu hủy hơn 3.300 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

(GLO)- Sáng 13-4, tại phường Pleiku, Hội đồng tiêu hủy tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đã thống nhất phương án tiêu hủy số hàng hóa vi phạm hành chính bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai tịch thu trong thời gian qua.

Tổng số hàng hóa tiêu hủy đợt này là hơn 3.300 sản phẩm các loại, trị giá trên 322 triệu đồng.

Trong đó, nhóm thực phẩm là chủ yếu, gồm: thịt khô, hải sản đông lạnh, các loại hạt, bánh kẹo, mật ong, cà phê, đồ ăn chế biến sẵn, rượu ngoại… không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài ra còn có hàng nhập lậu không còn giá trị, không còn khả năng sử dụng, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không rõ thành phần định lượng, chưa qua kiểm định an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hàng hóa bị tiêu hủy là tang vật vi phạm hành chính bị lực lượng QLTT tịch thu qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Ảnh: R'Piên

Đây là số hàng hóa vi phạm bị các đội QLTT khu vực phía Tây tỉnh tịch thu trong năm 2026.