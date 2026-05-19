Xe tải va chạm xe đạp điện tại ngã ba Diêu Trì khiến 1 phụ nữ tử vong

(GLO)- Sáng 19-5, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết: Tại khu vực ngã ba Diêu Trì (nút giao quốc lộ 1 và quốc lộ 19C) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 10 phút ngày 19-5 giữa ô tô tải mang BKS 77C-077.xx do ông Nguyễn Duy L. (SN 1972, trú phường Quy Nhơn) điều khiển và xe đạp điện do bà Lê Thị N. (SN 1966, trú thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải di chuyển trên quốc lộ 19C, khi đang ôm cua tại ngã ba Diêu Trì để rẽ vào quốc lộ 1 (hướng Diêu Trì - Quy Nhơn) thì va chạm với xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả, bà N. tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe điện và nạn nhân lọt dưới gầm xe tải. Được biết hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, bản thân gặp nạn khi đang trên đường đi khám bệnh.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Tuy Phước phân luồng, đảm bảo giao thông và an ninh trật tự khu vực.

Nguyên nhân tai nạn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.