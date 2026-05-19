Xe tải va chạm xe đạp điện tại ngã ba Diêu Trì khiến 1 phụ nữ tử vong

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sáng 19-5, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết: Tại khu vực ngã ba Diêu Trì (nút giao quốc lộ 1 và quốc lộ 19C) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 10 phút ngày 19-5 giữa ô tô tải mang BKS 77C-077.xx do ông Nguyễn Duy L. (SN 1972, trú phường Quy Nhơn) điều khiển và xe đạp điện do bà Lê Thị N. (SN 1966, trú thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải di chuyển trên quốc lộ 19C, khi đang ôm cua tại ngã ba Diêu Trì để rẽ vào quốc lộ 1 (hướng Diêu Trì - Quy Nhơn) thì va chạm với xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả, bà N. tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe điện và nạn nhân lọt dưới gầm xe tải. Được biết hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, bản thân gặp nạn khi đang trên đường đi khám bệnh.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Tuy Phước phân luồng, đảm bảo giao thông và an ninh trật tự khu vực.

Nguyên nhân tai nạn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Công an Gia Lai lắp đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người dân.

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người đi đường

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

(GLO)- Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

