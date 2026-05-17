Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy tại phường Bồng Sơn

(GLO)- Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Bồng Sơn vừa bắt giữ thanh niên trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Bồng Sơn rồi tẩu thoát trên quốc lộ 1.

Theo đó, khoảng 17 giờ 45 ngày 16-5, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Tuy Phước khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn xã Phù Mỹ Tây thì nhận tin báo của Công an phường Bồng Sơn với nội dung: Vào trưa cùng ngày, trên địa bàn phường Bồng Sơn xảy ra một vụ trộm cắp xe máy hiệu Wave Alpha mang biển số 77S7-21xx.

Nghi phạm là nam giới, sau khi trộm cắp đã điều khiển xe máy di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Đối tượng Nguyễn Trung Huy tại thời điểm bị tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Công an phường Bồng Sơn cung cấp một số đặc điểm nhận dạng, đồng thời đề nghị Trạm CSGT Tuy Phước phối hợp bắt giữ đối tượng tình nghi nếu phát hiện để xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau khi nhận tin báo, Tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước đã triển khai lực lượng chốt chặn kiểm tra các phương tiện trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn xã Phù Mỹ Tây.

Đến khoảng 22 giờ 15 cùng ngày, tại Km 1.170 quốc lộ 1 (xã Phù Mỹ Tây), tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi bộ theo hướng Nam - Bắc, có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng Công an phường Bồng Sơn đang truy tìm.

Qua làm việc, Tổ công tác xác định đối tượng tên là Nguyễn Trung Huy (SN 1992, trú phường Hoài Nhơn Bắc). Tổ công tác đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, sau đó bàn giao người cùng tang vật liên quan cho Công an phường Bồng Sơn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận sau khi trộm cắp tài sản đã tẩu thoát trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Tuy nhiên, khi đến đường tránh thị trấn Phù Mỹ (cũ), cách điểm gây án hơn 20 km thì xe hết xăng. Huy bỏ xe lại bên đường rồi đi bộ ngược về hướng phường Bồng Sơn. Lúc Huy đi ngang qua chốt tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT thì bị phát hiện.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 17-5, qua lời khai của đối tượng, Công an phường Bồng Sơn phối hợp với Trạm CSGT Tuy Phước đã tìm thấy chiếc xe máy trộm cắp do đối tượng bỏ lại vào đêm hôm trước.

Vụ việc đang được Công an phường Bồng Sơn điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.