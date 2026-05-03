Hàng loạt tài xế dính lỗi tốc độ trên quốc lộ 1

Lúc 10 giờ 4 phút ngày 3-5, Tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước phát hiện thanh niên điều khiển xe máy di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1 qua địa bàn xã Tuy Phước với tốc độ rất cao. Trong khi đó đoạn đường này chỉ cho phép các phương tiện chạy tối đa 60 km/h.

Xe máy chạy tốc độ 73 km/h trên đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn đông dân cư xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Hình ảnh ghi nhận qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho thấy xe máy này di chuyển với tốc độ lên đến 73 km/h, tại km 1215+300 quốc lộ 1. Đây là đoạn đường qua khu vực đông dân cư, mật độ phương tiện lúc này tăng cao nên càng gây nguy hiểm.

Tiến hành dừng xe kiểm tra, Tổ công tác xác định tài xế vi phạm là Trần Tấn K. (SN 1995, xã Tây Sơn). Với hành vi này, anh K. bị lập biên bản về hành vi chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

“Hôm nay, tôi mượn xe máy để đi ăn giỗ ở Quy Nhơn, do sợ trễ giờ ngồi mâm nên đã vặn ga quá trớn. Tôi bị lập biên bản, bị tạm giữ phương tiện 7 ngày, phải nhờ người thân tới rước đến đám giỗ” - anh K. chia sẻ.

Hàng loạt trường hợp điều khiển xe máy, ô tô con chạy quá tốc độ bị phát hiện, xử lý trên quốc lộ 1 sáng 3-5. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trước đó, vào lúc 9 giờ 40 phút sáng cùng ngày, cũng tại đoạn quốc lộ 1 nói trên, Tổ công tác phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 77F.005.xx của nhà xe Mỹ Huệ (chạy tuyến Tam Quan - Quy Nhơn) di chuyển với vận tốc 65 km/h.

Tài xế xe khách Nguyễn Trung T. (SN 1996, phường Hoài Nhơn Bắc) ngay sau đó đã bị lập biên bản về hành vi chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h. Theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi này sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Theo Trạm CSGT Tuy Phước, chỉ trong sáng 3-5, Tổ công tác đã phát hiện gần 20 trường hợp vi phạm, trong đó có đến 16 trường hợp vi phạm về lỗi tốc độ.

Trung tá Tô Hồng Phúc - Phó trạm trưởng Trạm CSGT Tuy Phước - cho biết: “Hôm nay là ngày cuối dịp nghỉ lễ, nhiều người tranh thủ di chuyển về nhà, nơi công tác để chuẩn bị ngày mai đi làm, đi học trở lại, do đó lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 1 tăng cao hơn những ngày giữa lễ.

Đặc biệt nhiều tài xế xuất phát từ tâm lý vội vã, chủ quan đã phạm lỗi tốc độ. Bên cạnh xử lý nghiêm vi phạm, lực lượng nhắc nhở người vi phạm tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn giao thông”.

Trong những ngày nghỉ lễ, Trạm CSGT Tuy Phước vừa tăng cường hoạt động kiểm tra, tuần lưu vừa phân luồng, điều tiết giao thông và nhắc nhở, tuyên truyền người dân chấp hành các quy định. Ngoài tập trung xử lý vi phạm tốc độ, trong chiều và tối 3-5 đơn vị triển khai kiểm tra nồng độ cồn và các hành vi nguy cơ cao vi phạm.

Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước tăng cường kiểm soát hoạt động xe khách trên quốc lộ 1. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân trên các tuyến tăng cao, đặc biệt vào thời điểm đầu và cuối kỳ nghỉ.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án đồng thời huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Trong đó, tập trung tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến, khu vực trọng điểm; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ; đảm bảo an toàn giao thông, thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi trong dịp lễ.