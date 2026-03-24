Bám địa bàn, phát huy sức dân kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Nhờ đổi mới tuyên truyền, tăng cường xử lý vi phạm và phát huy vai trò giám sát của người dân, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai có chuyển biến rõ rệt.

Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, cho thấy hiệu quả từ cách làm sát cơ sở, gắn trách nhiệm cộng đồng.

Người dân tích cực tham gia giám sát

Khoảng 11 giờ ngày 17-3, tại khu vực giao giữa đường Nguyễn Đình Chiểu và Phan Đình Phùng (phường Pleiku), một người dân ghi nhận và gửi phản ánh về trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định tại nơi giao nhau, dừng xe ngược chiều lưu thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT (Công an tỉnh) xác minh, xác định ông N.Q.N. (trú phường Pleiku) là người điều khiển phương tiện vi phạm và lập biên bản xử phạt 1,6 triệu đồng.

Từ những phản ánh của người dân, CSGT tiến hành xác minh và xử lý theo quy định. Ảnh chụp màn hình

Anh N.T.H. (người từng cung cấp thông tin vi phạm) chia sẻ: “Hiện nay có kênh tiếp nhận rõ ràng nên người dân chủ động cung cấp thông tin. Lực lượng chức năng xử lý nhanh, phản hồi kịp thời nên chúng tôi yên tâm và có trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông”.

Theo Phòng CSGT, trong tháng 3-2026, đơn vị tiếp nhận 52 tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến trật tự ATGT (trong đó có 25 tin có nội dung rõ ràng). Qua xác minh, đã xử lý 13 trường hợp, phạt 27 triệu đồng; trừ điểm GPLX 4 trường hợp.

Các phản ánh chủ yếu liên quan đến hành vi dừng, đỗ sai quy định, vi phạm tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường… Đây đều là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây TNGT.

Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết: “Người dân chủ động cung cấp thông tin cho thấy nhận thức đã chuyển biến rõ rệt. Do đó, lực lượng chức năng phải xác minh nhanh, xử lý kịp thời để nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm”.

Từ các nguồn tin, lực lượng CSGT chủ động rà soát tuyến, địa bàn, khung giờ để điều chỉnh tuần tra, kiểm soát; đồng thời lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở các lỗi phổ biến dễ gây tai nạn, giúp người dân thay đổi hành vi.

Trung tá Tô Hồng Phúc - Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cho hay, trên tuyến QL 1 qua địa bàn, lưu lượng phương tiện lớn, nhất là xe tải, xe khách đường dài; vi phạm thường xảy ra vào giờ cao điểm và ban đêm. Lực lượng tổ chức tuần tra theo chuyên đề, tập trung tại các điểm giao cắt, khu dân cư, đồng thời kết hợp hướng dẫn người điều khiển phương tiện nhận diện tình huống nguy hiểm để tham gia giao thông an toàn.

Cùng với đó, trang Facebook “Tuổi trẻ CSGT Gia Lai” thường xuyên đăng tải các tình huống vi phạm, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây cũng là kênh để người dân phản ánh thông tin nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng và cộng đồng.

Đồng bộ giải pháp kéo giảm tai nạn

Theo thống kê, từ ngày 15-12-2025 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 181 vụ TNGT, làm chết 131 người, bị thương 81 người; giảm 20 vụ, giảm 1 người chết và giảm 68 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: K.A

TNGT chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ (chiếm gần 42%), phương tiện liên quan nhiều nhất là mô tô (trên 70%), tập trung từ 18 giờ đến 24 giờ. Nguyên nhân chủ yếu do không chú ý quan sát, đi sai làn đường, vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe… Đây cũng là các hành vi đang được lực lượng chức năng tập trung xử lý.

Thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an) về tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2026, Phòng CSGT tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức theo hướng gắn giáo dục pháp luật với kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Theo đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 33 lượt tuyên truyền tại khu dân cư với gần 15.000 người tham gia; 65 lượt tại trường học với hơn 40.700 học sinh, giáo viên; 5 lượt tại địa bàn tôn giáo với gần 1.400 người tham dự.

Thông qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị còn tổ chức hơn 1.500 lượt xe loa lưu động, cấp phát trên 21.000 tờ rơi, tặng 846 mũ bảo hiểm; vận động ký cam kết đối với nhiều chủ phương tiện, lái xe và người dân về chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương, để kéo giảm TNGT bền vững, giải pháp then chốt là nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn, phân tích từng tuyến, từng nhóm hành vi vi phạm để xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản ánh của người dân, kết hợp linh hoạt giữa tuyên truyền trực tiếp và trên môi trường mạng. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho người dân, góp phần kéo giảm TNGT.