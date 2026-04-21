Họp xét, đề nghị đặc xá năm 2026 cho hơn 40 phạm nhân

MINH NGỌC
(GLO)- Chiều 21-4, Tiểu ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị xét duyệt hồ sơ, đề nghị đặc xá năm 2026 đối với các phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ do Công an tỉnh quản lý.

Tại hội nghị, Tiểu ban đã nghe Tổ giúp việc báo cáo hơn 40 trường hợp đủ điều kiện đề nghị xét đặc xá trong đợt này. Đây là những phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam số 1 và số 2 (Công an tỉnh Gia Lai), có mức án từ 5 năm trở xuống, không thuộc diện chủ mưu, cầm đầu trong các vụ án có tổ chức; đã chấp hành ít nhất 1/3 thời gian án phạt, có quá trình lao động, cải tạo tiến bộ và chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ.

Các thành viên Tiểu ban đã rà soát, thảo luận kỹ lưỡng từng hồ sơ, bảo đảm việc xét duyệt diễn ra khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật. Kết quả sẽ được tổng hợp, trình Hội đồng tư vấn xét đặc xá Trung ương xem xét, quyết định.

Việc xét duyệt chặt chẽ, đúng đối tượng không chỉ bảo đảm quyền lợi cho những người đủ điều kiện mà còn góp phần khuyến khích phạm nhân tích cực cải tạo, phấn đấu sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

