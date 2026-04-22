Bắt quả tang 3 tàu cá dùng kích điện khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

(GLO)- Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Nhơn Lý phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa bắt quả tang 3 tàu cá đang sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

Các tàu cá sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản vào lúc 2 giờ 20 phút ngày 21-4, tại khu vực có tọa độ 13°50'24.5"N - 109°14'8.4"E thuộc mặt nước đầm Thị Nại, thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Lý bắt quả tang tàu cá dùng công cụ kích điện khai thác thủy sản.

Ba trường hợp vi phạm gồm: tàu cá do ông Võ Thanh Việt (39 tuổi) làm chủ kiêm thuyền trưởng (không đăng ký số); tàu cá do ông Lưu Văn Nhựt (40 tuổi) làm chủ kiêm thuyền trưởng (không đăng ký số); tàu cá do ông Võ Ngọc Duy (43 tuổi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Cả 3 chủ tàu cá đều trú tại thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước. Trên các tàu cá đều có bộ công cụ kích điện tự chế không nhãn mác, gọng thép và tấm lưới nối liền 2 gọng thép.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể nguy hiểm đến tính mạng chính người sử dụng và làm tận diệt các loài thủy, hải sản. Tổ công tác đã đưa 3 tàu cá về bờ, lập biên bản, tiến hành xác minh củng cố hồ sơ để xử lý.