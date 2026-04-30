Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026

(GLO)- Ngày 29-4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đến cuối năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 14 điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân các khu vực trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: ĐVCC

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động trên địa bàn tỉnh. Nhiều kiến nghị được ban hành và được các cơ quan tiếp thu, thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành được mở rộng với nhiều quy chế được ký kết từ cấp tỉnh đến cơ sở và liên tỉnh, tạo chuyển biến rõ rệt trong xử lý công việc. Chất lượng công tác công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao, các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được giải quyết kịp thời, bảo đảm không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật. Ngành đã ban hành Nghị quyết về công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thành lập tổ công nghệ thông tin, đầu tư hạ tầng hiện đại và hoàn thành chiến dịch “30 ngày đêm thần tốc” nhập dữ liệu trên nền tảng Quản lý án hình sự với tiến độ, hiệu quả cao, qua đó đưa tỉnh Gia Lai vươn lên đứng thứ 4 toàn quốc về tiến độ nhập án trên nền tảng này.

Ông Lê Trung Hưng-Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Trung Hưng-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chỉ thị công tác năm 2026 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường phối hợp liên ngành xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo và Kiểm sát viên, hạn chế án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan.

Tăng cường chuyển đổi số, khai thác hiệu quả nền tảng quản lý án hình sự, chuẩn hóa dữ liệu theo hướng “thống nhất-dùng chung”, bảo đảm nhập liệu toàn trình 100% ngay từ khâu tiếp nhận và từng bước liên thông với Công an, Tòa án theo lộ trình của Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026.

Đổi mới phương thức tiếp cận, đề cao trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ lợi ích công và nhóm yếu thế, đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xâm phạm…