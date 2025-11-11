Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố

(GLO)-Chiều 11-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các Viện KSND khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: N.L

Năm 2025, ngành KSND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Viện KSND hai cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Trong năm, Viện KSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 2.150 vụ với 3.364 bị can, giảm 768 vụ và 1.529 bị can so với cùng kỳ.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.L

Đáng chú ý, không xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có vụ Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội; tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%. Công tác kiểm sát, phê chuẩn các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Chất lượng kháng nghị, kiến nghị phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự tiếp tục được nâng cao, góp phần củng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, công tác kiểm sát thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành được quan tâm toàn diện, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc biểu dương nỗ lực, kết quả toàn diện của ngành KSND tỉnh trong năm 2025 - năm đầu tiên sau khi sáp nhập, đánh dấu sự vận hành đồng bộ của mô hình Viện KSND ba cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bên cạnh thuận lợi, tỉnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của các loại tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ ngành Kiểm sát.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành KSND khẩn trương khắc phục tồn tại, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; quyết liệt nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, giải quyết các loại án và thi hành án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và minh bạch trong quản lý, điều hành; củng cố tổ chức bộ máy Viện KSND hai cấp tinh gọn, hiệu quả; chú trọng đào tạo cán bộ kiểm sát viên “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, trong sáng về đạo đức”.