Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Chiều 11-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các Viện KSND khu vực.

bi-thu-tinh-uy-phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: N.L

Năm 2025, ngành KSND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Viện KSND hai cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Trong năm, Viện KSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 2.150 vụ với 3.364 bị can, giảm 768 vụ và 1.529 bị can so với cùng kỳ.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.L

Đáng chú ý, không xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có vụ Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội; tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%. Công tác kiểm sát, phê chuẩn các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Chất lượng kháng nghị, kiến nghị phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự tiếp tục được nâng cao, góp phần củng cố pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, công tác kiểm sát thi hành án dân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành được quan tâm toàn diện, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc biểu dương nỗ lực, kết quả toàn diện của ngành KSND tỉnh trong năm 2025 - năm đầu tiên sau khi sáp nhập, đánh dấu sự vận hành đồng bộ của mô hình Viện KSND ba cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bên cạnh thuận lợi, tỉnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của các loại tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ ngành Kiểm sát.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành KSND khẩn trương khắc phục tồn tại, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; quyết liệt nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, giải quyết các loại án và thi hành án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và minh bạch trong quản lý, điều hành; củng cố tổ chức bộ máy Viện KSND hai cấp tinh gọn, hiệu quả; chú trọng đào tạo cán bộ kiểm sát viên “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, trong sáng về đạo đức”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các điểm du lịch ven biển. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành và địa phương cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và sớm phục hồi hoạt động du lịch.

Sở Công Thương kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

Không để trục lợi sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-11, Đoàn công tác của Sở Công Thương do ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Gia Lai về khắc phục hậu quả bão số 13.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Mục tiêu cao nhất là sớm ổn định đời sống nhân dân

Thời sự

(GLO)-Làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão số 13 vào chiều tối 8-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh phải xác định mục tiêu cao nhất lúc này là sớm ổn định đời sống nhân dân; nhanh chóng khắc phục hạ tầng thiết yếu, bắt tay nhanh chóng vào khôi phục sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra tại xã An Lương. Ảnh: T.D

Giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 13 tại các xã An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc; qua đó, nhấn mạnh yêu cầu giúp dân khắc phục hậu quả bão là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra tại hồ thủy điện Ka Nak và yêu cầu phải vận hành hồ theo đúng quy định.

Tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra thực tế tại hai hồ thủy điện do Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak quản lý, vận hành vào chiều ngày 8-11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu phải vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt giảm lũ và đảm bảo an toàn cho người dân ở hạ du. 

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 13

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường về việc tập trung khắc phục hậu quả số 13. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai là yêu cầu quan trọng đặt ra.

Gia Lai rất quyết liệt để triển khai thực hiện di dân tránh trú bão an toàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Gia Lai rất quyết liệt triển khai thực hiện di dân tránh trú bão an toàn

Thời sự

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 vào sáng ngày 8-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương tỉnh Gia Lai đã vào cuộc tích cực trong công tác phòng-chống cơn bão số 13 vừa qua, đặc biệt là cuộc di dân tránh trú bão an toàn.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với địa phương

Thời sự

(GLO)- Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao

Thời sự

(GLO)- Tại phiên thảo luận tổ về các dự án: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Dồn lực khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra

Thời sự

(GLO)- Tại cuộc họp diễn ra vào chiều 7-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh dồn lực, tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống cũng như hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

null