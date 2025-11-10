Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Làm sạch và số hóa gần 26 triệu dữ liệu đăng ký phương tiện giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 10-11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng CSGT toàn tỉnh đang triển khai đồng bộ công tác rà soát, làm sạch và số hóa gần 26 triệu dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện trên địa bàn 135 xã, phường.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh nhằm bảo đảm dữ liệu phương tiện được thống nhất, chính xác và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

kiem-tra-so-khung-somay-phuong-tien.jpg
Cảnh sát giao thông kiểm tra số khung, số máy phương tiện. Ảnh: N.L

Trong quá trình triển khai, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, cơ quan thuế, bưu điện và các ngành chức năng để xác thực thông tin, hướng dẫn người dân cập nhật, điều chỉnh các trường hợp kê khai chưa trùng khớp nơi cư trú hoặc sử dụng địa chỉ cơ quan. Đồng thời, phối hợp với cơ quan thuế xác thực và bổ sung mã số thuế đối với xe thuộc tổ chức, doanh nghiệp.

Theo Phòng CSGT, khối lượng dữ liệu lớn cùng việc một bộ phận người dân không nhớ thông tin người mua, bán xe hoặc nhờ người khác đứng tên đăng ký trước đây khiến việc xác minh gặp khó khăn, mất nhiều thời gian.

Dù vậy, lực lượng Công an toàn tỉnh vẫn đang triển khai quyết liệt, thận trọng, bảo đảm tiến độ và bảo mật thông tin, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân thực hiện thủ tục đăng ký xe hoàn toàn trên môi trường điện tử, thuận tiện, minh bạch và chính xác hơn

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

(GLO)- Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, số hóa hồ sơ đăng ký xe. Đây là bước quan trọng hướng đến quản lý thống nhất và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lục Quang Trường về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ảnh: CACC

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lục Quang Trường (SN 2002, trú xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

Pháp luật

(GLO)- Gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ cản trở công vụ, một số đối tượng còn liều lĩnh tấn công cán bộ, gây thương tích, khiến dư luận bức xúc.

Lực lượng công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ.

Bắt Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng

Tin tức

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) cùng 2 Phó giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

Tin tức

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Pháp luật

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến, địa bàn.

null