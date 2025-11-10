Gia Lai: Làm sạch và số hóa gần 26 triệu dữ liệu đăng ký phương tiện giao thông

(GLO)- Ngày 10-11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng CSGT toàn tỉnh đang triển khai đồng bộ công tác rà soát, làm sạch và số hóa gần 26 triệu dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện trên địa bàn 135 xã, phường.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh nhằm bảo đảm dữ liệu phương tiện được thống nhất, chính xác và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cảnh sát giao thông kiểm tra số khung, số máy phương tiện. Ảnh: N.L

Trong quá trình triển khai, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, cơ quan thuế, bưu điện và các ngành chức năng để xác thực thông tin, hướng dẫn người dân cập nhật, điều chỉnh các trường hợp kê khai chưa trùng khớp nơi cư trú hoặc sử dụng địa chỉ cơ quan. Đồng thời, phối hợp với cơ quan thuế xác thực và bổ sung mã số thuế đối với xe thuộc tổ chức, doanh nghiệp.

Theo Phòng CSGT, khối lượng dữ liệu lớn cùng việc một bộ phận người dân không nhớ thông tin người mua, bán xe hoặc nhờ người khác đứng tên đăng ký trước đây khiến việc xác minh gặp khó khăn, mất nhiều thời gian.

Dù vậy, lực lượng Công an toàn tỉnh vẫn đang triển khai quyết liệt, thận trọng, bảo đảm tiến độ và bảo mật thông tin, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân thực hiện thủ tục đăng ký xe hoàn toàn trên môi trường điện tử, thuận tiện, minh bạch và chính xác hơn