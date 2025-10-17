Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tổng rà soát và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Tổng rà soát và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

(GLO)- Từ ngày 16-10, Công an tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe trên địa bàn tỉnh.
Tin nhanh đầu ngày:

- Gia Lai chủ động, sáng tạo trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với GS. Trần Thanh Vân

- Lữ đoàn Pháo phòng không 234 kết nghĩa với phường Pleiku và xã Ia Băng

- 132 học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ trải nghiệm nghệ thuật truyền thống

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm, hỗ trợ 8 gia đình có ngư dân mất tích

- Tổng rà soát và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Bản sắc Việt: Làng Kon Băh dựng nhà rông mới sau vụ cháy

Sống khỏe mỗi ngày: Đạp xe nhẹ nhàng-Bí quyết giữ tim mạch khỏe mạnh sau tuổi 50

Thời tiết hôm nay:

- Cảnh báo mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên vùng biển Gia Lai.

- Cảnh báo mưa giông kèm sét, lốc cục bộ trên đất liền khu vực Cao nguyên Trung Bộ

