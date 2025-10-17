Tin nhanh đầu ngày:
- Gia Lai chủ động, sáng tạo trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với GS. Trần Thanh Vân
- Lữ đoàn Pháo phòng không 234 kết nghĩa với phường Pleiku và xã Ia Băng
- 132 học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ trải nghiệm nghệ thuật truyền thống
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm, hỗ trợ 8 gia đình có ngư dân mất tích
- Tổng rà soát và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe
Bản sắc Việt: Làng Kon Băh dựng nhà rông mới sau vụ cháy
Sống khỏe mỗi ngày: Đạp xe nhẹ nhàng-Bí quyết giữ tim mạch khỏe mạnh sau tuổi 50
Thời tiết hôm nay:
- Cảnh báo mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên vùng biển Gia Lai.
- Cảnh báo mưa giông kèm sét, lốc cục bộ trên đất liền khu vực Cao nguyên Trung Bộ