02:07

Tin nhanh đầu ngày:

- Gia Lai chủ động, sáng tạo trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với GS. Trần Thanh Vân

- Lữ đoàn Pháo phòng không 234 kết nghĩa với phường Pleiku và xã Ia Băng

- 132 học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ trải nghiệm nghệ thuật truyền thống

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm, hỗ trợ 8 gia đình có ngư dân mất tích

- Tổng rà soát và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe