Xóa ổ ma túy tổ chức sử dụng trên xe ô tô

QUÝ HIỀN
(GLO)- Lợi dụng khu vực Đèo Son vắng vẻ, ít người qua lại, một nhóm đối tượng đã biến chiếc xe ô tô thành "phòng bay" di động để tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Quy Nhơn Nam, phát hiện tại khu vực đèo Son (thuộc khu phố 30, phường Quy Nhơn Nam) có một số đối tượng thường tổ chức sử dụng chất ma túy nên tổ chức tuần tra, mật phục. Khuya 20-4, trong quá trình tuần tra kiểm soát Công an phường Quy Nhơn Nam và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu Xpander màu trắng, biển kiểm soát 77H-05350 đang dừng đỗ tại bãi đất trống khu vực Đèo Son có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Xe ô tô các đối tượng dùng làm nơi để sử dụng má túy.

Tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có 4 đối tượng gồm 2 nam và 2 nữ: Bùi Trúc Hân (SN 1985, trú phường Quy Nhơn), Võ Khắc Lương (SN 2000, trú xã Tuy Phước Tây), Trần Thị Mỹ Huyền Lương (SN 2001) và Phạm Mạnh Xuân Ny (SN 2004) cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên xe ô tô.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tại hiện trường, kiểm tra dưới ghế phụ, tổ công tác phát hiện các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Các đối tượng bước đầu khai nhận toàn bộ số ma túy sử dụng được cả nhóm mua về để sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 22-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Tổ chức "Phiên tòa giả định" tuyên truyền phòng, chống ma túy tại xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 19-4, tại UBND xã Bình Phú, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Bình Phú, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

