Công an xã Ia O bắt tạm giam đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 16-4, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an xã Ia Krái thi hành lệnh bắt tạm giam với Tưởng Quốc Linh (SN 1990, trú tại thôn 4, xã Ia Krái) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng tháng 1-2026, Công an xã Ia O rà soát các đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy trên địa bàn xã. Qua đó nổi lên đối tượng Linh đã có 2 tiền án về ma túy.

Đối tượng Linh (giữa) bị bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Sau quá trình theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an xã Ia O đã củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với đối tượng Linh.

Bước đầu xác định Linh đã mua ma túy của một số đối tượng chưa rõ danh tính để mang về cất giấu rồi bán lại cho một số đối tượng sử dụng trên địa bàn xã Ia O. Tại cơ quan Công an, Linh đã khai nhận hành vi của mình.

Lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan.