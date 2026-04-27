Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 14 khiến 3 người tử vong

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong trên quốc lộ 14 đoạn qua phường Thống Nhất.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26-4 tại Km 1592+650 trên quốc lộ 14 đoạn qua tổ 10, phường Thống Nhất.

Khu vực xảy ra tai nạn khiến 3 người tử vong trên quốc lộ 14. Ảnh: Văn Ngọc

Thời điểm trên, anh S.T. (SN 2005, trú tại làng Bới, xã Chư Păh) điều khiển xe máy BKS 81X1-120.xx lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Pleiku đi Chư Păh.

Khi tới đoạn Km 1592+650, xe máy của anh T. va chạm với xe máy BKS 36F7-10.xx chưa rõ người điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe máy này có B. (SN 2012) và D. (SN 2006) cùng trú tại làng Nhiêng, xã Biển Hồ.

Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.