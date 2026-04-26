Xe máy tông trụ điện ven quốc lộ 19 khiến 1 thanh niên tử vong

(GLO)- Chiều 26-4, lãnh đạo UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên quốc lộ 19 qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 26-4, tại Km 31+500 quốc lộ 19 thuộc xóm Cao, thôn 3, xã Tây Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Thời điểm trên, mô tô biển kiểm soát 82AA-103.xx do anh Nguyễn Đức T. (SN 2007, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chạy theo hướng Tây - Đông (Pleiku - Quy Nhơn), chở theo anh Lê Khắc Hoàng N. (SN 2007, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Khi đến đoạn đường trên thì tông vào trụ điện bê tông nằm ở lề đất phía bên phải quốc lộ 19 theo chiều đi. Hậu quả, T. tử vong trên đường đi cấp cứu, N. bị thương, xe máy hư hỏng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.