Gia Lai: Điều khiển xe máy tự gây tai nạn, một thanh niên tử vong

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sáng 21-3, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 15 phút tại đường bê tông ở thôn Xuân Mỹ, xã Tuy Phước Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thời điểm trên, Nguyễn Văn L. (SN 1997, trú thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) điều khiển xe máy hiệu Exciter mang biển số 77G1-967xx chở theo Đỗ Văn T. (SN 1997, ở cùng địa chỉ). Khi đến đoạn đường trên thì tông vào trụ cổng nhà dân bên đường.

Hậu quả, L. tử vong sau khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, T. bị thương.

Theo nhận định ban đầu, L. lái xe không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát khi qua đoạn đường cong nên tự gây tai nạn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

