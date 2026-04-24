Ngày đầu ra quân, Cảnh sát giao thông Gia Lai xử lý hàng loạt học sinh cấp 2 sử dụng xe đạp điện độ chế

(GLO)- Trước tình trạng đáng báo động về việc học sinh sử dụng xe đạp điện độ chế, đặc biệt là sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai triển khai tổng rà soát, kiểm tra trên toàn tỉnh.

Sáng 23-4, Đội CSGT đường bộ số 4 (thuộc Phòng CSGT) phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh kiểm tra tại Trường THCS Huỳnh Thị Đào (xã Vĩnh Thịnh).

Tại đây lực lượng phát hiện 6 học sinh sử dụng xe đạp điện độ chế, 8 trường hợp sử dụng xe máy điện trong khi hầu hết các em chưa đủ 16 tuổi.

Nhiều học sinh Trường THCS Huỳnh Thị Đào (xã Vĩnh Thịnh) đi học bằng xe đạp điện độ chế. Ảnh: Xuân Nam

Trung tá Võ Đặng Dũng - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 - cho biết: Các trường hợp này độ chế xe đạp điện bằng nhiều hình thức như gắn thêm bình ắc quy, thay thế IC (bo mạch điều khiển), độ bánh xe với nhiều mục đích khác nhau như để chạy nhanh hơn, đi quãng đường xa hơn. Điểm chung là các xe này đã phá vỡ quy chuẩn an toàn kỹ thuật, gây mất an toàn giao thông.

Các phương tiện được độ chế bằng cách gắn thêm bình ắc quy, thay thế bo mạch điều khiển, can thiệp vào thiết bị điện. Ảnh: Xuân Nam

“Đơn vị phối hợp nhà trường và Công an xã mời phụ huynh các em đến để làm việc, yêu cầu khôi phục xe về nguyên trạng ban đầu và cam kết không tái phạm. Từ kết quả công tác kiểm tra điểm lần này, Đội sẽ triển khai rà soát tại tất cả các trường học trên địa bàn quản lý” - Trung tá Võ Đặng Dũng cho biết.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT, thời gian qua lực lượng CSGT phối hợp Công an các địa phương rà soát, cho ký cam kết đối với các cửa hàng kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện; đồng thời nắm tình hình các bãi giữ xe cả trong và ngoài trường học để nhắc nhở, xử lý vi phạm về độ chế, sử dụng xe đạp điện độ chế.

Tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm, xảy ra cả ở khu vực phía Đông lẫn phía Tây. Do đó thời gian tới lực lượng CSGT sẽ ra quân kiểm tra đột xuất trên toàn tỉnh, tập trung vào các địa bàn nổi cộm.

Tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện độ chế xảy ra tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Chơn

“Để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị sẽ kiểm tra tại các bãi xe trường học, các điểm gửi xe ở nhà dân. Nếu phát hiện các trường hợp thay đổi kiểu dáng, kết cấu, công suất sẽ phối hợp nhà trường, Công an địa phương xử lý, yêu cầu trả lại nguyên trạng; đồng thời mời phụ huynh làm việc, yêu cầu giáo dục, sát sao con em. Các trường hợp tái phạm, lực lượng yêu cầu nhà trường phải có hình thức xử lý nghiêm khắc hơn” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện độ chế trên địa bàn tỉnh đã trở thành vấn đề đáng báo động. Đã có không ít vụ tai nạn liên quan đến xe đạp điện độ chế, trong đó có vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30-3, em N.H.G.B. (SN 2012, trú xã Bình An) khi điều khiển xe đạp điện chạy trên quốc lộ 19B qua địa bàn thôn Mỹ An (xã Bình An) đã đâm vào anh Đ.N.S. (SN 1996, trú cùng địa phương) đang đi bộ sát lề đường.

Hậu quả anh S. bị thương, B. tử vong tại chỗ. Trong vụ việc này, xe đạp điện của em B. đã độ chế và điều đáng lo ngại hơn là tại ngôi trường em B. học có nhiều trường hợp tương tự.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều xe đạp điện sau độ chế có thể chạy với tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu, bằng tốc độ xe máy.

N.Q.P. - học sinh lớp 8 ở xã Tây Sơn - cho biết: “Xe đạp điện M 133 của cháu ban đầu có 4 bình ắc quy, giờ gắn thêm 3 bình ắc quy có thể chạy vận tốc hơn 100 km/h. Cách đây 2 tuần, bạn cháu lên ga đột ngột làm xe bốc đầu, bạn bị té ngã bị thương phải đi viện”.

Xe đạp điện sau khi gắn thêm nhiều bình ắc quy có thể chạy với vận tốc cao ngang xe máy. Ảnh: Nguyễn Chơn

Các sản phẩm độ chế có thể do các em tự mua thiết bị về đấu nối theo các clip chỉ dẫn trên mạng xã hội; hoặc có thể là sản phẩm của các cửa hàng kinh doanh, sửa chữa xe đạp điện rải rác ở các địa phương, trong đó nhiều cửa hàng nằm cạnh trường học.

Thời gian qua nhà trường và lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, tuy nhiên vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn nạn trên.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu các cơ quan chức năng phải có những biện pháp quyết liệt hơn, đồng thời tăng cường vai trò, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục, quản lý học sinh.