Nằm lên yên xe máy để “biểu diễn”, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

(GLO)- Ngày 7-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã lập biên bản tịch thu 1 phương tiện liên quan đến hành vi nằm lên yên xe máy khi lưu thông trên đường.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bờ Ngoong phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy trên địa bàn xã có hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an đã tịch thu chiếc xe máy do H. điều khiển nằm lên yên xe để biểu diễn. Ảnh: ĐVCC

Nam thanh niên này nằm lên yên xe máy khi lưu thông với tốc độ khá cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính bản thân mình. Bên cạnh đó, hành vi này còn tạo hiệu ứng tiêu cực khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội có nhiều người theo dõi.

Công an xã Bờ Ngoong đã phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh. Qua đó xác định nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy là R.L.H. (SN 2010, trú tại làng Pa Pết, xã Bờ Ngoong) nên đã mời đến trụ sở làm việc.

Tại đây, H. thừa nhận hành vi không có giấy phép lái xe và nằm lên yên xe nhằm mục đích “biểu diễn”. Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản tịch thu phương tiện đối với chiếc xe H. điều khiển, đồng thời xác minh chủ phương tiện để xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.