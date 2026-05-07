Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Nằm lên yên xe máy để “biểu diễn”, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã lập biên bản tịch thu 1 phương tiện liên quan đến hành vi nằm lên yên xe máy khi lưu thông trên đường.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bờ Ngoong phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy trên địa bàn xã có hành vi vi phạm pháp luật.

luc-luong-cong-an-da-tich-thu-chiec-xe-may-do-h-dieu-khien-nam-len-yen-xe-de-bieu-dien-anh-dvcc.jpg
Lực lượng Công an đã tịch thu chiếc xe máy do H. điều khiển nằm lên yên xe để biểu diễn. Ảnh: ĐVCC

Nam thanh niên này nằm lên yên xe máy khi lưu thông với tốc độ khá cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính bản thân mình. Bên cạnh đó, hành vi này còn tạo hiệu ứng tiêu cực khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội có nhiều người theo dõi.

Công an xã Bờ Ngoong đã phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh. Qua đó xác định nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy là R.L.H. (SN 2010, trú tại làng Pa Pết, xã Bờ Ngoong) nên đã mời đến trụ sở làm việc.

Tại đây, H. thừa nhận hành vi không có giấy phép lái xe và nằm lên yên xe nhằm mục đích “biểu diễn”. Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản tịch thu phương tiện đối với chiếc xe H. điều khiển, đồng thời xác minh chủ phương tiện để xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Pháp luật

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Tin tức

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

null