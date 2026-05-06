Xử lý thiếu niên bốc đầu mô tô, đăng clip trên TikTok

(GLO)- Từ video lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Ayun Pa xử lý một thiếu niên điều khiển mô tô chạy bằng một bánh tại khu vực quảng trường 10-3 (phường Ayun Pa).

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nay L. đối với các lỗi vi phạm. Ảnh: M.T

Ngày 5-5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ địa bàn số 5 Ayun Pa (thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Ayun Pa phát hiện video đăng trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển mô tô chạy bằng một bánh tại khu vực quảng trường 10-3 (tổ 13, phường Ayun Pa).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, mời người điều khiển phương tiện là Nay L. (SN 2011, trú Bôn Chư Băh A, xã Ia Rbol) đến làm việc.

Tại buổi làm việc, Nay L. thừa nhận, khoảng 8 giờ ngày 3-5 đã điều khiển mô tô biển số 81L1-003.xx thực hiện hành vi nêu trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nay L. về các lỗi: điều khiển xe chạy bằng một bánh; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển mô tô; tự ý thay đổi hình dáng xe; bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn tiếng ồn; không có gương chiếu hậu bên trái.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với anh C.T.P. (SN 1992, trú xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi vi phạm nhằm “câu view”, “câu like” trên mạng xã hội; đồng thời phụ huynh cần tăng cường quản lý, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.