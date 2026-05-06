Xử lý thiếu niên bốc đầu mô tô, đăng clip trên TikTok

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Từ video lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Ayun Pa xử lý một thiếu niên điều khiển mô tô chạy bằng một bánh tại khu vực quảng trường 10-3 (phường Ayun Pa).

luc-luong-chuc-nang-tien-hanh-lap-bien-ban-vi-pham-hanh-chinh-doi-voi-nay-l-ve-cac-loi-vi-pham.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nay L. đối với các lỗi vi phạm. Ảnh: M.T

Ngày 5-5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ địa bàn số 5 Ayun Pa (thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Ayun Pa phát hiện video đăng trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển mô tô chạy bằng một bánh tại khu vực quảng trường 10-3 (tổ 13, phường Ayun Pa).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, mời người điều khiển phương tiện là Nay L. (SN 2011, trú Bôn Chư Băh A, xã Ia Rbol) đến làm việc.

Tại buổi làm việc, Nay L. thừa nhận, khoảng 8 giờ ngày 3-5 đã điều khiển mô tô biển số 81L1-003.xx thực hiện hành vi nêu trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nay L. về các lỗi: điều khiển xe chạy bằng một bánh; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển mô tô; tự ý thay đổi hình dáng xe; bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn tiếng ồn; không có gương chiếu hậu bên trái.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với anh C.T.P. (SN 1992, trú xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi vi phạm nhằm “câu view”, “câu like” trên mạng xã hội; đồng thời phụ huynh cần tăng cường quản lý, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

