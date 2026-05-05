Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Từ 15-5, nhiều quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được áp dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VGP News, CD&KH)

(GLO)- Theo Nghị định 86/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27-12-2021, nhiều quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 15-5.

Theo đó, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sẽ được siết chặt hơn với các quy định mới về khai trương, tạm ngừng và giám sát nhằm tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý.

tu-15-5-nhieu-quy-dinh-moi-ve-kinh-doanh-tro-choi-dien-tu-co-thuong.jpg
Nhiều quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 15-5. Ảnh minh họa: Internet

Theo quy định mới, người quản lý, điều hành điểm kinh doanh phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng; có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên và có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Về khai trương hoạt động và thời gian hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Nghị định 86 quy định tối thiểu 15 ngày trước khi khai trương tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Cơ quan Thuế cấp tỉnh để theo dõi, quản lý.

Thời gian doanh nghiệp được phép tổ chức hoạt động kinh doanh là tất cả các ngày trong năm, trừ các ngày không được hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp được quyền tự tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo nhu cầu quản lý. Tối thiểu 15 ngày trước thời điểm tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản gửi cơ quan nhà nước để theo dõi, quản lý.

Trong thời gian ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải giám sát, theo dõi các khu vực ra, vào Điểm kinh doanh bằng hệ thống camera và phải lưu trữ dữ liệu hình ảnh camera theo quy định để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Tin tức

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Pháp luật

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Tin tức

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Pháp luật

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

null