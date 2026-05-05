Từ 15-5, nhiều quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được áp dụng

(GLO)- Theo Nghị định 86/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27-12-2021, nhiều quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 15-5.

Theo đó, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sẽ được siết chặt hơn với các quy định mới về khai trương, tạm ngừng và giám sát nhằm tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý.

Ảnh minh họa: Internet

Theo quy định mới, người quản lý, điều hành điểm kinh doanh phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng; có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên và có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Về khai trương hoạt động và thời gian hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Nghị định 86 quy định tối thiểu 15 ngày trước khi khai trương tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Cơ quan Thuế cấp tỉnh để theo dõi, quản lý.

Thời gian doanh nghiệp được phép tổ chức hoạt động kinh doanh là tất cả các ngày trong năm, trừ các ngày không được hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp được quyền tự tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo nhu cầu quản lý. Tối thiểu 15 ngày trước thời điểm tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản gửi cơ quan nhà nước để theo dõi, quản lý.

Trong thời gian ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải giám sát, theo dõi các khu vực ra, vào Điểm kinh doanh bằng hệ thống camera và phải lưu trữ dữ liệu hình ảnh camera theo quy định để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.