Khởi tố 3 đối tượng đánh nam thanh niên tử vong ở khu trọ tại phường Diên Hồng

(GLO)- Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng khiến thanh niên 17 tuổi tử vong ở khu trọ tại phường Diên Hồng.

Theo đó, 3 đối tượng gồm Dương Gia Bảo (SN 2009, trú tại xã Đak Đoa), Nguyễn Tất Đức (SN 2009, trú tại phường Thống Nhất), Hoàng Đỗ Mạnh Quân (SN 2006, trú tại xã Phú Túc) đã bị khởi tố về hành vi giết người.

3 đối tượng đã bị khởi tố về hành vi giết người khi đánh nam thanh niên 17 tuổi tử vong. Ảnh: Thanh Tuấn

Quá trình điều tra ban đầu xác định, giữa 3 đối tượng trên và B.M.S. (SN 2009, trú tại làng Mèo, xã Ia Grai) đã có mâu thuẫn từ trước. 2 bên đã nhắn tin qua lại thách thức nhau trên mạng xã hội.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12-5, S. điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn (cùng sinh năm 2008) đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh (thuộc tổ 6 Ia Kring, phường Diên Hồng) để tìm bạn.

Lúc này, Bảo, Đức và Quân bất ngờ gặp S. tại đây; cả 3 đã lao vào dùng tay, chân đánh nhiều cái người S., trong đó có những vùng trọng yếu gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân.

Sau khi bị đánh, S. đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp để truy xét đối tượng.

Đến khoảng 10 giờ ngày 12-5, 3 đối tượng Bảo, Đức, Quân đã được triệu tập về cơ quan Công an để làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.