Bộ Công an đề xuất những hành vi vi phạm giao thông không bị tịch thu xe

(GLO)- Bộ Công an vừa hoàn thiện và công bố dự thảo lần 3 của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 để tiếp tục lấy ý kiến. Tại dự thảo lần 3, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bãi bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện đối với một số hành vi vi phạm.

Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện, giấy tờ đối với người điều khiển xe vi phạm lỗi "chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước" trên cao tốc hoặc chuyển làn đường không đúng quy định.

Nếu đề xuất được thông qua, tài xế sẽ không bị tạm giữ xe, mà chỉ bị xử phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên bằng lái.

Cơ quan soạn thảo lý giải, việc bãi bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện đối với vi phạm nêu trên là để phù hợp với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, cho rằng hành vi vi phạm đã chấm dứt, không cần thiết phải tạm giữ xe.

Dự thảo lần 3 cũng đề xuất, bỏ tịch thu phương tiện đối với người điều khiển hoặc chủ xe tái phạm các hành vi: chở người vượt trên 100%, quá tải trên 150%, kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật (tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 17 Điều 32).

Lý do được nêu ra là khi thực hiện theo quy định, việc này rất khó khăn cho công tác xác minh, xử lý, tịch thu phương tiện.

Bởi lẽ, hiện nay, các tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải) có nhiều thành viên tham gia và các phương tiện được đăng ký chủ sở hữu của các thành viên khác nhau. Mặt khác, hành vi này đã bị xử phạt rất nặng và đảm bảo tính răn đe (phạt tiền 75 triệu đồng đối với cá nhân, 150 triệu đồng đối với tổ chức).

Trước đó, Bộ Công an đã khẳng định, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024 được xây dựng theo hướng không nâng mức phạt (phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe...), không nâng mức trừ điểm giấy phép lái xe đối với các hành vi vi phạm hiện hành.