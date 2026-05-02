Lắp thiết bị kích sóng trái phép có thể bị phạt 30 triệu đồng

ANH TÚC ANH TÚC (theo VnExpress, VTC News)

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng người dân tự ý lắp đặt thiết bị kích sóng di động (repeater) để cải thiện tín hiệu trong nhà diễn ra khá phổ biến, kéo theo nhiều hệ lụy đối với mạng viễn thông.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, riêng năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 500 thiết bị kích sóng trái phép nhờ áp dụng hệ thống giám sát hiện đại kết nối với các trạm phát sóng (BTS).

Việc triển khai nền tảng phân tích dữ liệu giúp rút ngắn khoảng 30% thời gian phát hiện, đồng thời nâng cao độ chính xác trong xác định nguồn gây nhiễu.

Thiết bị kích sóng di động trái phép bị cơ quan chức năng thu giữ, xử lý. Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện

Trước đây, việc phát hiện chủ yếu dựa vào phản ánh của các nhà mạng khi chất lượng dịch vụ bị suy giảm nên mang tính bị động. Tuy nhiên, với công nghệ mới, cơ quan chức năng có thể nhanh chóng khoanh vùng và xử lý ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Thực tế cho thấy phần lớn các trường hợp vi phạm xuất phát từ việc thiếu hiểu biết. Nhiều người dân thấy sóng điện thoại yếu đã mua thiết bị trôi nổi trên mạng về sử dụng mà không nhận thức được nguy cơ gây nhiễu cho toàn bộ khu vực xung quanh. Các thiết bị này thường được quảng cáo dễ lắp đặt, “cắm là chạy”, nhưng lại không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thậm chí phát xạ sai quy định.

Theo quy định hiện hành, người dân không được tự ý lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị kích sóng khi chưa được cấp phép. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính lên đến 30 triệu đồng và buộc tịch thu thiết bị. Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết bị trái phép, mức phạt có thể lên tới 50 triệu đồng.

Không chỉ vi phạm pháp luật, các thiết bị kích sóng còn gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng như làm rớt cuộc gọi, giảm tốc độ truy cập dữ liệu, ảnh hưởng đến hoạt động của các trạm phát sóng và chất lượng dịch vụ viễn thông.

Để khắc phục tình trạng này, cơ quan quản lý đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường giám sát, xử lý vi phạm đến kiểm soát nguồn cung thiết bị trên các sàn thương mại điện tử. Đồng thời, các doanh nghiệp viễn thông được yêu cầu nâng cấp hạ tầng, mở rộng vùng phủ sóng, đặc biệt ở khu vực sóng yếu trong nhà.

