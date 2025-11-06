Triển khai xe phát sóng lưu động phục vụ thông tin liên lạc trong bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, hai xe phát sóng lưu động cùng xe thông tin chuyên dùng của Tập đoàn VNPT được lắp đặt ở các điểm phía Đông tỉnh Gia Lai, nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó bão số 13 của chính quyền.

Theo đại diện VNPT Gia Lai, các xe phát sóng lưu động được triển khai khẩn trương tại phường Quy Nhơn và Sở chỉ huy tiền phương đặt ở Ban Chỉ huy Quân sự phường An Nhơn, giúp duy trì tín hiệu phát sóng, phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, xe thông tin chuyên dùng của VNPT cũng được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai.

Xe phát sóng lưu động của Tập đoàn VNPT đã có mặt tại phường Quy Nhơn phục vụ công tác ứng phó với bão số 13. Ảnh: An Nhiên

Tại hiện trường, đội ngũ kỹ thuật viên VNPT trực chiến 24/24 tại các đài, trạm, chủ động ứng phó với mọi tình huống. Các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng để khắc phục nhanh sự cố, bảo đảm mạng lưới liên lạc của khách hàng luôn ổn định. Ngoài lực lượng trực tại chỗ, các đội ứng cứu cơ động cũng được bố trí tại những khu vực trọng điểm nằm trong vùng tâm bão, nhằm bảo vệ an toàn mạng trục và hệ thống truyền dẫn.

Ban Giám đốc VNPT Gia Lai thăm và kiểm tra trạm phát sóng lưu động số 2 phục vụ thông tin liên lạc phòng chống bão số 13 tại Ban chỉ huy Quân Sự phường An Nhơn. Ảnh: An Nhiên

Đặc biệt, để ứng phó với tình trạng mất điện trên diện rộng, VNPT đã huy động máy phát điện và chuẩn bị pin dự phòng, hỗ trợ người dân sạc điện thoại miễn phí, giúp duy trì kết nối liên lạc trong mọi hoàn cảnh. Tất cả những nỗ lực này thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao của VNPT trong việc bảo đảm thông tin liên lạc vững chắc, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân vượt qua thiên tai.