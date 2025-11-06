Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bão số 13 chỉ còn cách Quy Nhơn khoảng 330 km, di chuyển 30 km/h

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão đang ở khoảng 13.2 độ Vĩ Bắc; 112.2 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 30 km/h.

anh-man-hinh-2025-11-06-luc-074054.png
Hình ảnh mây vệ tinh của bão số 13.

Hiện vùng biển tỉnh Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo ngày và đêm ngày 6-11, vùng biển Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Sóng biển cao 3-6 m, vùng gần tâm bão cao 7-9 m. Biển động dữ dội.

img-0773.jpg
Khu vực Quy Nhơn sáng 6-11 đã có mưa và gió. Ảnh: P.V

Ngày 7-11, vùng biển Gia Lai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m; từ đêm gió giảm dần.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển tỉnh Gia Lai đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

