Khoảng 16 giờ ngày 6-11, bão số 13 chỉ còn cách Quy Nhơn 120 km, giật cấp 17

(GLO)- Hồi 4 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Dự báo đến 16 giờ chiều nay, bão sẽ còn cách Quy Nhơn chỉ 120 km, di chuyển với tốc độ 25-30 km, gió cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo chiều nay bão sẽ chỉ còn cách Quy Nhơn 120km. Ảnh: P.V

Khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m; biển động dữ dội.

Từ sáng ngày 6-11, vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9 m; biển động dữ dội. Khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Từ chiều ngày 6-11, khu vực ven biển Gia Lai đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven

biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối ngày 6-11, trên đất liền khu vực tỉnh Gia Lai (như các xã,

phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam,Phù Mỹ Bắc, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, Hòa Hội, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Cát Tiến, Ngô Mây, Quy Nhơn Đông, Nhơn Châu, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, ...) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông tỉnh Gia Lai), giật cấp 14-15.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão phát lúc 05h00, ngày 06/11/2025.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 6 đến 7-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt (như các xã Vân Canh, xã Canh Vinh, xã Canh Liên,...) ; khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300 mm/đợt. Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.