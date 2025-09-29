Hợp nhất để bứt phá: VNPT Gia Lai đồng bộ nguồn lực, tăng sức mạnh

(GLO)- Từ 1-10, bốn đơn vị VNPT đang hoạt động tại Gia Lai sẽ chính thức hợp nhất, hình thành một đơn vị thống nhất mang tên VNPT Gia Lai.

Hợp nhất không chỉ dừng ở tái cấu trúc, mà là bước chuyển mang tính chiến lược: tập trung nguồn lực, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và thiết bị, xây dựng VNPT Gia Lai thống nhất, vững mạnh và linh hoạt hơn.

Cùng tỉnh Gia Lai kiến tạo hạ tầng số hiện đại

Ông Trần Quốc Việt, Quyền Giám đốc VNPT Gia Lai (Tổ trưởng Tổ công tác triển khai sắp xếp lại VNPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai), cho biết: VNPT Bình Định và Trung tâm Kinh doanh VNPT Bình Định (khu vực Gia Lai Đông) sẽ sáp nhập với VNPT Gia Lai và Trung tâm Kinh doanh VNPT Gia Lai (khu vực Gia Lai Tây). Trụ sở chính đặt tại số 33 Nguyễn Trãi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Với quy mô lớn hơn, VNPT Gia Lai sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu viễn thông, công nghệ thông tin của người dân, DN và chính quyền.

Các đơn vị VNPT hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai họp bàn phương án sắp xếp, sáp nhập. Ảnh: Trọng Lợi

Trong bối cảnh Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước, địa hình phức tạp, đường biên giới dài, thì việc đầu tư hạ tầng số hiện đại, ổn định và có chiều sâu là yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và chuyển đổi số toàn diện. Thời gian qua, VNPT đã khẳng định vai trò đối tác chiến lược, đồng hành cùng tỉnh trong nhiều chương trình trọng điểm: Từ triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa điện tử, đến các nền tảng số như VNPT iGate, VNPT Invoice, SmartCA, VNPT SME, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, phục vụ người dân tốt hơn và thúc đẩy minh bạch trong quản lý.

Về hạ tầng, mạng cáp quang của VNPT hiện đã phủ 100% xã, phường trên địa bàn, cùng hơn 1.800 trạm phát sóng 3G/4G/5G, đảm bảo kết nối ổn định kể cả ở những vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, VNPT còn tiên phong ứng dụng công nghệ mới XGSPON kết hợp Wifi 6/7, giúp tăng tốc độ truy cập Internet gấp 3 lần so với trước, đáp ứng tối đa nhu cầu băng thông cho cả doanh nghiệp và hộ gia đình.

Đặc biệt, việc tuyến cáp quang biển quốc tế SJC2 (dài 10.500 Km, dung lượng 144 Tbps) do VNPT đầu tư, được kết nối trực tiếp đến Gia Lai qua điểm cập bờ tại phường Quy Nhơn Nam, đã tạo lợi thế vượt trội cho tỉnh trong việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, phát triển phần mềm... Đây được xem là hạ tầng chiến lược giúp định vị Gia Lai trở thành trung tâm công nghệ mới nổi của khu vực miền Trung.

VNPT triển khai đầu tư nâng cấp hạ tầng các trạm BTS 4G, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trọng Lợi

Không chỉ tiên phong trong phát triển hạ tầng số, VNPT còn đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn hợp nhất hai tỉnh Bình Định cũ và Gia Lai cũ thành tỉnh Gia Lai mới. Ngay trước thời điểm hợp nhất, UBND hai tỉnh đã phối hợp cùng VNPT Bình Định-Gia Lai nhanh chóng triển khai hệ thống công nghệ thông tin phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. VNPT iGate, nền tảng giải quyết thủ tục hành chính điện tử được nâng cấp và tích hợp dữ liệu từ cả hai tỉnh, đảm bảo chính quyền mới đi vào vận hành thông suốt và hiệu quả từ ngày 1-7. Thành công trong việc đưa VNPT iGate vào vận hành không chỉ là một bước tiến công nghệ, còn là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao và quyết tâm chuyển đổi số thực chất giữa chính quyền và DN.

Tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong hành trình chuyển đổi số

Trong giai đoạn tới, VNPT Gia Lai cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tập trung vào các trụ cột chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng yếu, như hành chính, giáo dục, y tế, an ninh-quốc phòng, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của địa phương được kết nối đồng bộ với các nền tảng Trung ương. Đồng thời, VNPT Gia Lai xác định rõ sứ mệnh tiên phong trong phát triển hạ tầng viễn thông đồng bộ; mở rộng mạng 5G và ứng dụng các công nghệ mới như Big Data, trí tuệ nhân tạo (AI); xây dựng đô thị thông minh nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân; đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao; hỗ trợ DN địa phương ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả; đảm bảo an toàn, an ninh mạng và đầu tư phát triển các công nghệ mới.

Trung tâm Công nghệ thông tin VNPT Bình Định nghiên cứu triển khai hệ thống phòng chống thiên tai tỉnh. Ảnh: Trọng Lợi

Ông Huỳnh Hồ Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở KH&CN, nhận định: “Sự hợp nhất lần này không chỉ thể hiện khả năng thích ứng và đổi mới của VNPT Gia Lai, mà còn tạo tiền đề để VNPT tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ. Qua đó, mở ra không gian phát triển mới và tạo bước tăng trưởng đột phá cho tỉnh dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.