VNPT Bình Định và VNPT Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt dịp lễ 2-9

(GLO)- Nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2-9, VNPT Bình Định và VNPT Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc an toàn, ổn định và thông suốt trên địa bàn.

Ông Nguyễn Bá Định, Phó Giám đốc VNPT Bình Định, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở KH&CN, hai đơn vị VNPT đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu vực tập trung đông người như Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), các điểm du lịch và khu vực tổ chức bắn pháo hoa.

VNPT đã tăng cường dung lượng mạng, mở rộng băng thông, bố trí các trạm phát sóng di động lưu động và bổ sung thiết bị dự phòng. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật được rà soát, tối ưu hóa. Lực lượng kỹ thuật trực chiến 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố ngay khi phát sinh.

Kỹ sư công nghệ thông tin VNPT thực hiện phương án đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu vực tập trung đông người. Ảnh: A.N

Hiện nay, VNPT đang vận hành hơn 1.000 trạm phát sóng 4G cố định trên toàn khu vực, đóng vai trò là nền tảng hạ tầng quan trọng, bảo đảm năng lực phục vụ lưu lượng truy cập tăng cao đột biến trong các dịp cao điểm như lễ Quốc khánh.

Song song với công tác kỹ thuật, VNPT cũng đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống cháy nổ. Hệ thống giám sát lưu lượng vận hành liên tục, kênh tiếp nhận phản ánh của khách hàng được duy trì thông suốt nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người dân và du khách.

Ông Nguyễn Bá Định, nhấn mạnh: “Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, VNPT Bình Định và VNPT Gia Lai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo hạ tầng viễn thông, góp phần giữ vững an ninh thông tin và phục vụ hiệu quả các hoạt động kỷ niệm tại địa phương".

Lực lượng kỹ thuật VNPT trực chiến 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố ngay khi phát sinh. Ảnh: A.N

Phía sau những giây phút lễ hội rộn ràng là sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật VNPT. Họ túc trực ngày đêm bên hệ thống máy móc, trạm phát sóng, đảm bảo mỗi cuộc gọi, mỗi kết nối mạng đều liền mạch, góp phần vào thành công chung của các hoạt động mừng lễ trên địa bàn.