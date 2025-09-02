(GLO)-Tối 1-9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) đã bế mạc Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ năm 2025 và Lễ hội ánh sáng với chủ đề “Đại ngàn-Biển xanh vươn tầm tỏa sáng”.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chương trình; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân, du khách.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: N.Dũng

Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ 2025 có chủ đề “Khát vọng biển xanh-Đại ngàn tỏa sáng” diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9; với chuỗi các hoạt động đặc sắc như: Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương Gia Lai; Ngày hội Văn hóa cà phê và cồng chiêng; Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề; chương trình tạp kỹ và nghệ thuật truyền thống; Lễ hội đường phố; Lễ hội ánh sáng...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: N.Dũng

Phát biểu tại lễ bế mạc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương khẳng định: “Đây là lễ hội đầu tiên quy tụ đầy đủ tinh hoa văn hóa, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật của cả 2 khu vực Đông-Tây của tỉnh. Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh đã phối hợp nhịp nhàng; góp phần bảo đảm cho lễ hội diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Tin rằng, mỗi người sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp, những tình cảm gắn bó, yêu mến dành cho mảnh đất và con người Gia Lai”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân và 9 đơn vị tài trợ có nhiều đóng góp cho lễ hội.

Các tổ chức, tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tiếp sau lễ bế mạc là chương trình "Lễ hội ánh sáng" với chủ đề “Đại ngàn-Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” gồm 2 chương.

Chương I có chủ đề “Đại ngàn-Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” được mở màn bằng những mảng màu nghệ thuật tái hiện nhịp sống làng chài qua tiết mục "Biển xanh bừng nắng-Làng chài thức giấc" và "Thanh âm Đại ngàn-Vũ khúc Cao nguyên" rộn rã cồng chiêng, lửa hội; do các vũ đoàn và đội xiếc biểu diễn.

Tiết mục "Biển xanh bừng nắng-Làng chài thức giấc". Ảnh: D.L

Tiết mục mang đến không khí sôi động cho chương trình. Ảnh: N.Dũng

Các tiết mục được dàn dựng với âm thanh hiện đại, đặc sắc. Ảnh: N.Dũng

Tiết mục "Thanh âm Đại ngàn-Vũ khúc Cao nguyên". Ảnh: D.L

Tiếp nối là tiết mục "Giai điệu hợp nhất-Sức mạnh hội tụ" như lời khẳng định sự gắn kết bền chặt giữa biển và núi, giữa hai miền đất vừa hội tụ.

Đông đảo khán giả đến hoà cùng không khí của Lễ hội ánh sáng. Ảnh: N.Dũng

Điểm nhấn đặc biệt là màn trình diễn drone light kết hợp DJ, biến bầu trời Quảng trường Nguyễn Tất Thành thành sân khấu ánh sáng rực rỡ. Theo đó, có khoảng 400 thiết bị bay công nghệ (drone) đã tái hiện các biểu tượng mang đặc trưng của tỉnh Gia Lai như: nhà rông, võ cổ truyền, trống đồng, tháp chăm, cá ngừ, cà phê...

Tiết mục trình diễn drone. Clip: HUỲNH VỸ

Một số tiết mục trình diễn drone tại chương trình:

Biểu tượng Quy Nhơn-Gia Lai. Ảnh: N.Dũng

Biểu tượng về di sản văn hoá phi vật thể bài chòi. Ảnh: N.Dũng

Biểu tượng nhà rông. Ảnh: N.Dũng

Biểu tượng võ cổ truyền. Ảnh: N.Dũng

Lễ hội góp phần quảng bá du lịch của tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.Dũng

Khán giả thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp của drone. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Chương II với chủ đề “Hơi thở của biển và núi - Nhịp điệu của tuổi trẻ” mang đến không gian trẻ trung, sôi động với sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ được yêu mến như: Ánh Sáng AZA, Kay Trần, Isaac...

Ca sĩ Ánh Sáng AZA gây ấn tượng bằng loạt ca khúc "Tâm trí lang thang", "Do you", "USO".

Ca sĩ Ánh Sáng AZA trình diễn tại chương trình. Ảnh: D.L

Tiếp đó, Kay Trần khuấy động sân khấu bằng những bản hit quen thuộc như: "Đường vào tim em", "Phía sau em", "Nước hoa".

Kay Trần trình diễn tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Kay Trần với màn trình diễn khuấy động sân khấu. Clip: Huỳnh Vỹ

Khán giả trẻ hào hứng với các tiết mục do ca sĩ Kay Trần trình diễn. Ảnh: D.L

Sự xuất hiện của Isaac với "Mr. Right", "Gọi cho anh", "Anh sẽ về sớm thôi", "Bống Bống Bang Bang" càng đẩy không khí lên cao trào...

Isaac trình diễn tại chương trình. Ảnh: D.L

