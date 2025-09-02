Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Bế mạc Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
NGUYỄN DŨNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Tối 1-9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) đã bế mạc Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ năm 2025 và Lễ hội ánh sáng với chủ đề “Đại ngàn-Biển xanh vươn tầm tỏa sáng”.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chương trình; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân, du khách.

7bbcd7c7a5cf2e9177de.jpg
Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: N.Dũng

Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ 2025 có chủ đề “Khát vọng biển xanh-Đại ngàn tỏa sáng” diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9; với chuỗi các hoạt động đặc sắc như: Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương Gia Lai; Ngày hội Văn hóa cà phê và cồng chiêng; Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề; chương trình tạp kỹ và nghệ thuật truyền thống; Lễ hội đường phố; Lễ hội ánh sáng...

3bcb46782d70a62eff61.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: N.Dũng

Phát biểu tại lễ bế mạc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương khẳng định: “Đây là lễ hội đầu tiên quy tụ đầy đủ tinh hoa văn hóa, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật của cả 2 khu vực Đông-Tây của tỉnh. Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh đã phối hợp nhịp nhàng; góp phần bảo đảm cho lễ hội diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Tin rằng, mỗi người sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp, những tình cảm gắn bó, yêu mến dành cho mảnh đất và con người Gia Lai”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân và 9 đơn vị tài trợ có nhiều đóng góp cho lễ hội.

z6967526185410-56364ec665beb0bf077483f86acb90a1.jpg
Các tổ chức, tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tiếp sau lễ bế mạc là chương trình "Lễ hội ánh sáng" với chủ đề “Đại ngàn-Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” gồm 2 chương.

Chương I có chủ đề “Đại ngàn-Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” được mở màn bằng những mảng màu nghệ thuật tái hiện nhịp sống làng chài qua tiết mục "Biển xanh bừng nắng-Làng chài thức giấc" và "Thanh âm Đại ngàn-Vũ khúc Cao nguyên" rộn rã cồng chiêng, lửa hội; do các vũ đoàn và đội xiếc biểu diễn.

z6967526325395-41844b7594db116a524d4a72b7fbf8e6.jpg
Tiết mục "Biển xanh bừng nắng-Làng chài thức giấc". Ảnh: D.L
6227ff989e9015ce4c81.jpg
Tiết mục mang đến không khí sôi động cho chương trình. Ảnh: N.Dũng
ce49f94dee45651b3c54.jpg
Các tiết mục được dàn dựng với âm thanh hiện đại, đặc sắc. Ảnh: N.Dũng
z6967526386937-26594b93995cedd85f93080d0f14d7a0.jpg
Tiết mục "Thanh âm Đại ngàn-Vũ khúc Cao nguyên". Ảnh: D.L

Tiếp nối là tiết mục "Giai điệu hợp nhất-Sức mạnh hội tụ" như lời khẳng định sự gắn kết bền chặt giữa biển và núi, giữa hai miền đất vừa hội tụ.

1475271e2716ac48f507.jpg
Đông đảo khán giả đến hoà cùng không khí của Lễ hội ánh sáng. Ảnh: N.Dũng

Điểm nhấn đặc biệt là màn trình diễn drone light kết hợp DJ, biến bầu trời Quảng trường Nguyễn Tất Thành thành sân khấu ánh sáng rực rỡ. Theo đó, có khoảng 400 thiết bị bay công nghệ (drone) đã tái hiện các biểu tượng mang đặc trưng của tỉnh Gia Lai như: nhà rông, võ cổ truyền, trống đồng, tháp chăm, cá ngừ, cà phê...

Tiết mục trình diễn drone. Clip: HUỲNH VỸ

Một số tiết mục trình diễn drone tại chương trình:

961510c23acab194e8db.jpg
Biểu tượng Quy Nhơn-Gia Lai. Ảnh: N.Dũng
1c38136a3062bb3ce273.jpg
Biểu tượng về di sản văn hoá phi vật thể bài chòi. Ảnh: N.Dũng
2efb1a48c0404b1e1251.jpg
Biểu tượng nhà rông. Ảnh: N.Dũng
45596dc244cacf9496db.jpg
Biểu tượng võ cổ truyền. Ảnh: N.Dũng
3b108004520cd952801d.jpg
Lễ hội góp phần quảng bá du lịch của tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.Dũng
img-2635.jpg
Khán giả thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp của drone. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Chương II với chủ đề “Hơi thở của biển và núi - Nhịp điệu của tuổi trẻ” mang đến không gian trẻ trung, sôi động với sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ được yêu mến như: Ánh Sáng AZA, Kay Trần, Isaac...

Ca sĩ Ánh Sáng AZA gây ấn tượng bằng loạt ca khúc "Tâm trí lang thang", "Do you", "USO".

Ca sĩ Ánh Sáng AZA trình diễn tại chương trình. Ảnh: D.L
Ca sĩ Ánh Sáng AZA trình diễn tại chương trình. Ảnh: D.L

Tiếp đó, Kay Trần khuấy động sân khấu bằng những bản hit quen thuộc như: "Đường vào tim em", "Phía sau em", "Nước hoa".

kay.jpg
Kay Trần trình diễn tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Vỹ
Kay Trần với màn trình diễn khuấy động sân khấu. Clip: Huỳnh Vỹ
khangia.jpg
Khán giả trẻ hào hứng với các tiết mục do ca sĩ Kay Trần trình diễn. Ảnh: D.L

Sự xuất hiện của Isaac với "Mr. Right", "Gọi cho anh", "Anh sẽ về sớm thôi", "Bống Bống Bang Bang" càng đẩy không khí lên cao trào...

72320563f16b7a35237a.jpg
Isaac trình diễn tại chương trình. Ảnh: D.L
Isaac trình diễn và giao lưu với khán giả tại chương trình. Clip: D.L
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại ngàn và phố biển Gia Lai chung nhịp lễ hội Quốc khánh

(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

Du lịch

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch và Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã tham gia nhiều hoạt động ghi hình, chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng của tỉnh.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Hành trang lữ hành

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

Đô thị

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Du lịch

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Rừng cây phủ rêu trên đường lên đỉnh Kon Ka Kinh níu chân du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đánh thức Kon Ka Kinh

Du lịch

(GLO)- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Lặng lẽ lưu giữ những kho báu thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Kon Ka Kinh chờ bước chân du khách khám phá.

null