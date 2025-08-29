Ở phần 1 của chương trình nghệ thuật có chủ đề “Huyền thoại rừng vàng-biển bạc”, khán giả được chiêm ngưỡng những thước phim sống động về quê hương, nơi đại ngàn và biển cả cùng hòa nhịp, khắc họa vẻ đẹp bất tận của Gia Lai.

Người dân háo hức theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Dương Linh

Đại cảnh sân khấu hóa “Miền huyền thoại” do TS.NSƯT Hoàng Duẩn dàn dựng tái hiện lễ hội mừng lúa mới-phong tục thiêng liêng của người Jrai nói riêng và các dân tộc Tây Nguyên nói chung, là tiếng lòng tạ ơn thần linh sau mùa gặt. Đây không chỉ là nghi lễ, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết-nơi con người gắn bó với nhau, hòa mình cùng đất trời, núi rừng và vạn vật.

Trên sân khấu đang là liên khúc “Đak Đoa ngày về-Cao nguyên vào mùa” (sáng tác nhạc: Xuân Bình; lời: Phạm Hồng Điệp, Vũ Quốc Việt) qua phần biểu diễn của ca sĩ YGaria và vũ đoàn Gió Việt + Power. Ca khúc tái hiện vẻ đẹp của Gia Lai với hoa cà phê trắng muốt hòa với tiếng cồng chiêng trầm hùng âm vang.

Phần dàn dựng đậm bản sắc màu văn hóa truyền thống. Ảnh: Quang Tấn

Từ tiếng khấn giữa đại ngàn đến lời hò bên sóng biển; từ kho lúa của buôn làng đến lời cầu mùa của dân chài. Gia Lai hôm nay chính là nơi giao hòa của những nền văn hóa, những con người biết sẻ chia và biết cùng nhau vun đắp. Nhóm biên đạo Hoàng Việt - Võ Nguyễn Thành Nhân đã tái hiện trên sân khấu lễ hội Cầu ngư ấn tượng. Trước mỗi mùa ra khơi, lễ Cầu ngư của ngư dân Gia Lai lại được thực hiện. Đây là một nghi lễ linh thiêng trong đời sống tâm linh của ngư dân; là dịp để ngư dân thể hiện niềm tôn kính với Cá ông và các đấng thần linh cầu cho thuận buồm, xuôi gió, sóng yên, biển lặng, đánh bắt hải sản được mùa, ngư dân có được cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Ca khúc “Đất Võ quê mình” (sáng tác Lưu Minh Quang Ngọc; biểu diễn Ngô Thái Bảo, Lưu Minh Quang Ngọc và hoa hậu Đinh Thị Hoa) đã chạm đến trái tim những người yêu đất Võ. Ca khúc này cũng đã khép lại chương 1 của chương trình nghệ thuật.

Gia Lai hôm nay không chỉ tự hào với kho báu thiên nhiên và truyền thống ngàn đời mà còn đang vững vàng tiến bước bằng khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Phát huy thế mạnh của kinh tế xanh, kinh tế bền vững với những khu nông nghiệp công nghệ cao, những cánh đồng điện gió lộng gió đại ngàn, hòa cùng niềm vui mùa cà phê, hồ tiêu bội thu, và những sản phẩm nông nghiệp xanh đặc trưng của Tây Nguyên. Cùng với đó là sự bứt phá của trung tâm dịch vụ-du lịch hàng đầu miền Trung, nơi những cảng biển hiện đại và dịch vụ logistics tiềm năng đang mở ra cánh cửa giao thương với bạn bè năm châu.