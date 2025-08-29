Tham dự chương trình có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chương trình; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng đông đảo người dân, du khách.
Ở phần 1 của chương trình nghệ thuật có chủ đề “Huyền thoại rừng vàng-biển bạc”, khán giả được chiêm ngưỡng những thước phim sống động về quê hương, nơi đại ngàn và biển cả cùng hòa nhịp, khắc họa vẻ đẹp bất tận của Gia Lai.
Đại cảnh sân khấu hóa “Miền huyền thoại” do TS.NSƯT Hoàng Duẩn dàn dựng tái hiện lễ hội mừng lúa mới-phong tục thiêng liêng của người Jrai nói riêng và các dân tộc Tây Nguyên nói chung, là tiếng lòng tạ ơn thần linh sau mùa gặt. Đây không chỉ là nghi lễ, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết-nơi con người gắn bó với nhau, hòa mình cùng đất trời, núi rừng và vạn vật.
Trên sân khấu đang là liên khúc “Đak Đoa ngày về-Cao nguyên vào mùa” (sáng tác nhạc: Xuân Bình; lời: Phạm Hồng Điệp, Vũ Quốc Việt) qua phần biểu diễn của ca sĩ YGaria và vũ đoàn Gió Việt + Power. Ca khúc tái hiện vẻ đẹp của Gia Lai với hoa cà phê trắng muốt hòa với tiếng cồng chiêng trầm hùng âm vang.
Từ tiếng khấn giữa đại ngàn đến lời hò bên sóng biển; từ kho lúa của buôn làng đến lời cầu mùa của dân chài. Gia Lai hôm nay chính là nơi giao hòa của những nền văn hóa, những con người biết sẻ chia và biết cùng nhau vun đắp. Nhóm biên đạo Hoàng Việt - Võ Nguyễn Thành Nhân đã tái hiện trên sân khấu lễ hội Cầu ngư ấn tượng. Trước mỗi mùa ra khơi, lễ Cầu ngư của ngư dân Gia Lai lại được thực hiện. Đây là một nghi lễ linh thiêng trong đời sống tâm linh của ngư dân; là dịp để ngư dân thể hiện niềm tôn kính với Cá ông và các đấng thần linh cầu cho thuận buồm, xuôi gió, sóng yên, biển lặng, đánh bắt hải sản được mùa, ngư dân có được cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Ca khúc “Đất Võ quê mình” (sáng tác Lưu Minh Quang Ngọc; biểu diễn Ngô Thái Bảo, Lưu Minh Quang Ngọc và hoa hậu Đinh Thị Hoa) đã chạm đến trái tim những người yêu đất Võ. Ca khúc này cũng đã khép lại chương 1 của chương trình nghệ thuật.
Gia Lai hôm nay không chỉ tự hào với kho báu thiên nhiên và truyền thống ngàn đời mà còn đang vững vàng tiến bước bằng khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Phát huy thế mạnh của kinh tế xanh, kinh tế bền vững với những khu nông nghiệp công nghệ cao, những cánh đồng điện gió lộng gió đại ngàn, hòa cùng niềm vui mùa cà phê, hồ tiêu bội thu, và những sản phẩm nông nghiệp xanh đặc trưng của Tây Nguyên. Cùng với đó là sự bứt phá của trung tâm dịch vụ-du lịch hàng đầu miền Trung, nơi những cảng biển hiện đại và dịch vụ logistics tiềm năng đang mở ra cánh cửa giao thương với bạn bè năm châu.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chương trình-cho biết: Gia Lai là mảnh đất hội tụ những giá trị đặc sắc của đại ngàn hùng vĩ và biển xanh bất tận; có không gian kinh tế-văn hóa-du lịch mới đầy tiềm năng.
Thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Trung ương Đảng, tỉnh Gia Lai đã đề ra chủ trương khai thác thủy sản bền vững, bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản, đạt mức tăng trưởng hợp lý, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đánh bắt, bảo quản và chế biến thủy sản; theo đó, nghề khai thác thủy sản của tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể, đặc biệt là nghề khai thác cá ngừ đại dương, hàng năm đánh bắt chiếm hơn 60% sản lượng cá ngừ đại dương của cả nước.
Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung mời gọi, thu hút đầu tư các nhà máy chế biến thủy sản, nông lâm sản, dựa trên tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như cá ngừ đại dương, cây công nghiệp chủ lực: cà phê, cao su, sầu riêng, hồ tiêu, chuối, chanh dây... đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường EU và các nước trên thế giới... góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm, nâng cao giá trị sản xuất, từng bước đưa công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ hội "Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” không chỉ là dịp để tôn vinh và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, di sản thiên nhiên, mà còn là nhịp cầu nối đưa hình ảnh Gia Lai mới vươn xa, hội nhập mạnh mẽ với bạn bè trong nước và quốc tế.
Đến với lễ hội, du khách sẽ trải nghiệm, khám phá thú vị, ấn tượng với những hoạt động độc đáo, phong phú và đa dạng như: Thưởng thức ẩm thực dùng cá ngừ đại dương chế biến các món Âu, món Nhật, món Hàn, món Hoa; tham quan các gian hàng thao diễn nghề và trưng bày sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP; được thưởng thức cà phê rang, xay, pha chế và được nghe giới thiệu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; xem quảng diễn và thưởng thức cá ngừ đại dương do các đầu bếp hàng đầu Nhật Bản biểu diễn; thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Khát vọng biển xanh - đại ngàn tỏa sáng"...
“Sự kiện hôm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Gia Lai - giai đoạn đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và khát vọng vươn lên. Chúng tôi xác định du lịch văn hóa - sinh thái - biển đảo sẽ là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường bền vững”-đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định.
Sau lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, tiếng trống khai hội vang lên. Hôm nay, trong không khí rộn rã của lễ hội "Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ", mọi người cùng hòa mình vào hành trình diệu kỳ - nơi tiếng cồng chiêng và tiếng trống Tây Sơn vang vọng từ ngàn xưa hòa cùng nhịp sóng.
Rất háo hức mong chờ, bạn Dương An Huy (SN 2008, phường Quy Nhơn) chia sẻ: "Tôi đến đây từ rất sớm để tham quan các gian hàng OCOP và chờ đợi phần khai mạc. Tôi rất ấn tượng với phần biểu diễn cồng chiêng-nét văn hóa đặc sắc của vùng phía Tây tỉnh mà trước giờ chưa từng trải nghiệm. Tôi hy vọng những giá trị văn hóa này có thể được lan tỏa nhiều hơn".
Cũng có mặt từ rất sớm, bạn Nguyễn Thành Tài (SN 2008, phường Quy Nhơn) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được trực tiếp xem chương trình nghệ thuật hoành tráng này. Qua đây, tôi cảm nhận được vẻ đẹp rừng-biển và truyền thống của quê hương mình. Tôi mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình ý nghĩa như vậy, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước".
Mở đầu chương trình nghệ thuật là visual ART và sân khấu hóa Opening “Huyền thoại hai miền sông Côn” của tác giả Hoàng Duẩn do NSƯT.TS Hoàng Duẩn-Minh Trọng dàn dựng.
Trên sân khấu, phối hợp với các vũ đoàn là nghệ nhân làng Xóa (xã Biển Hồ), Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định, Trung tâm Văn hóa tỉnh cùng sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Tất cả tái hiện lên “Trên dải đất hình chữ S/Có nơi núi chạm mây, biển vỗ sóng ngàn năm/Có dòng sông khởi nguồn từ cao nguyên/Băng qua thung lũng, ôm trọn đồng bằng, rồi hòa vào biển cả/Nơi ấy, Gia Lai-Vùng đất nối đại ngàn với đại dương/Kết bằng mạch đất, mạch nước, mạch hồn dân tộc/Nơi ấy có dòng sông Côn kể chuyện ngàn đời…/Về đất, nước, lửa, gió…/Và những con người viết nên huyền thoại của vùng đất mang tên Gia Lai".
Gia Lai-không chỉ là địa danh trên bản đồ mà là bản trường ca bất tận vang vọng trong tim mỗi người. Qua muôn đời sau về tình đoàn kết gắn bó keo sơn từ bao đời nay như câu ca vang lên trên sông Côn thuở ấy: “Ai về nhắn với nậu nguồn/Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên”.
Những hình ảnh, ca từ ấy đã cuốn hút người dân vào không khí của đêm hội. Mọi người cùng chăm chú hướng mắt lên sân khấu để thưởng thức trọn vẹn nhất những cảm xúc về vùng đất, con người Gia Lai mới.
Nhóm P.V
20 giờ lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Chương trình nghệ thuật kết hợp sắc màu văn hóa tại 2 khu vực của tỉnh, quy tụ các ca sĩ: Thanh Lam, Tố Loan, Bạch Lan, NSƯT Lương Huy, Anh Khoa, nhóm MTV cùng hơn 1.000 diễn viên múa, nghệ nhân cồng chiêng, võ sinh. Chương trình sẽ khép lại bằng màn pháo hoa tầm thấp trên nền không gian biển Quy Nhơn.
Nhóm P.V
Ngay lúc này, theo ghi nhận của P.V, những ngả đường xung quanh khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành đang dần tấp nập hơn bởi dòng người và xe cộ từ khắp nơi đổ về. Ai ai cũng háo hức đón đợi màn khai mạc hoành tráng của lễ hội đầu tiên quy tụ đầy đủ tinh hoa văn hóa, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật của cả 2 khu vực Đông-Tây của tỉnh.
Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa biển cả và đại ngàn, thể hiện tinh thần “phát huy sức mạnh đoàn kết-giữ vững bản sắc-bước tiếp tương lai”.
Lễ khai mạc lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ 2025 với chủ đề “Khát vọng biển xanh-Đại ngàn tỏa sáng” diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Chương trình được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và các kênh sóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.
Nhóm P.V