Thời sự

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

TRỌNG LỢI
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Ông Huỳnh Hồ Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, cho hay: Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 3-11, Sở đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị viễn thông, bưu chính và Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn để rà soát công tác chuẩn bị, chủ động kịch bản ứng phó với bão và mưa lũ.

Theo báo cáo, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã kích hoạt trạng thái ứng phó khẩn cấp, huy động nhân lực, thiết bị và phương án kỹ thuật nhằm duy trì thông tin liên lạc 24/7. Hệ thống trạm BTS toàn tỉnh được kiểm tra, gia cố, hạ tải để hạn chế rủi ro khi gió mạnh, mưa lớn. Nhiên liệu dự phòng, điện thoại vệ tinh, xe trạm phát sóng lưu động và dịch vụ chuyển vùng mạng (roaming) giữa các nhà mạng đều đã sẵn sàng.

Đại diện VNPT Gia Lai vào chiều 4-11 xác nhận: Tập đoàn VNPT sẽ điều động 2 xe phát sóng lưu động từ khu vực lân cận tăng cường cho Gia Lai, nhằm hỗ trợ thông tin liên lạc trong trường hợp hạ tầng cố định bị ảnh hưởng bởi bão. Song song đó, VNPT Gia Lai cũng đã thành lập các đội ứng cứu khẩn cấp, chuẩn bị các máy điện thoại vệ tinh phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Tương tự, Viettel Gia Lai đã có các phương án ứng phó nội bộ do Tập đoàn chỉ đạo trực tiếp, đồng thời đang tăng cường rà soát các trạm BTS, kiểm tra xăng dầu và thực hiện hạ tải. Đơn vị đã sẵn sàng điều động 1 xe trạm lưu động và chuẩn bị các thiết bị điện thoại vệ tinh được Tập đoàn phân bổ cho các địa phương theo tình hình thực tế của thiên tai. Viettel cũng sẵn sàng triển khai dịch vụ roaming và có phương án phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để triển khai công tác ứng cứu, cứu nạn, cứu hộ.

anh.jpg
Kỹ sư công nghệ thông tin VNPT Gia Lai kiểm tra, vận hành hệ thống trạm BTS, đường truyền mạng. Ảnh: T.Lợi

Trong khi đó, MobiFone đã thành lập lực lượng ứng cứu theo từng địa bàn cụ thể và sẵn sàng triển khai roaming; đang làm việc với Công an tỉnh để phối hợp trong công tác ứng phó bão.

Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn tiếp tục phát sóng 96 bản tin mỗi ngày để hướng dẫn tàu thuyền trên biển vào nơi trú bão an toàn. Bưu điện tỉnh Gia Lai đã kích hoạt phương án vận hành đặc biệt cho các tuyến thư, đảm bảo công tác gửi-nhận hỏa tốc của cơ quan nhà nước trong thời điểm mưa bão.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng kiến nghị Sở Công Thương chỉ đạo doanh nghiệp xăng dầu ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho các trạm viễn thông, đồng thời đề nghị UBND các xã, phường thông báo vị trí các trạm BTS để người dân có thể sạc điện thoại khi mất điện, đảm bảo liên lạc khẩn cấp.

“Công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm bảo đảm hệ thống thông tin của tỉnh hoạt động ổn định, phục vụ chỉ đạo, điều hành kịp thời trong mọi tình huống thiên tai”, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.

Với tinh thần “chủ động, sẵn sàng, kịp thời, hiệu quả”, Gia Lai đang nỗ lực triển khai toàn diện các giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra, bảo vệ an toàn hạ tầng thông tin và đời sống người dân.

