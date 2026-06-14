Tòa án Đức buộc Google chịu trách nhiệm với nội dung AI tạo ra

(GLO)- Một tòa án tại Đức vừa đưa ra phán quyết mang tính bước ngoặt khi yêu cầu Google phải chịu trách nhiệm đối với các thông tin sai lệch xuất hiện trong phần tóm tắt do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trên công cụ tìm kiếm.

Quyết định được đánh giá có thể tạo ra tiền lệ pháp lý quan trọng đối với các nền tảng công nghệ đang tích hợp AI vào dịch vụ tìm kiếm.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện của một nhà xuất bản tại Đức. Nguyên đơn cho rằng phần tổng quan do AI của Google tạo ra đã đưa ra những thông tin không chính xác, khiến doanh nghiệp bị mô tả là có hành vi kinh doanh không lành mạnh. Nhà xuất bản này đề nghị tòa án ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn Google tiếp tục hiển thị các nội dung sai lệch đó.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong phán quyết, Tòa án khu vực Munich I nhận định Google không thể viện dẫn lý do nội dung do AI tự động tạo ra để miễn trừ trách nhiệm. Khi các thông tin được hiển thị trực tiếp trên nền tảng của mình, Google vẫn phải có nghĩa vụ kiểm soát và xử lý những nội dung có khả năng gây tổn hại đến tổ chức hoặc cá nhân liên quan.

Đây được xem là một thách thức đáng kể đối với Google cũng như nhiều công ty công nghệ đang phát triển các tính năng tìm kiếm dựa trên AI. Những năm gần đây, Google ngày càng thường xuyên cung cấp các câu trả lời tổng hợp do AI tạo ra thay vì chỉ hiển thị danh sách liên kết như trước.

Mô hình này giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh hơn nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các nội dung thiếu chính xác hoặc bị “ảo giác AI”.

Các chuyên gia nhận định phán quyết tại Đức có thể trở thành cơ sở tham chiếu cho các vụ kiện tương tự ở châu Âu và nhiều khu vực khác trên thế giới. Nếu xu hướng này lan rộng, các hãng công nghệ sẽ phải đầu tư nhiều hơn vào cơ chế kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm pháp lý lớn hơn đối với nội dung do AI tạo ra.

Đồng thời, quyết định của Tòa án cũng mở ra cuộc tranh luận mới về ranh giới trách nhiệm giữa nhà phát triển AI và người sử dụng công nghệ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.