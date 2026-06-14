Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Tòa án Đức buộc Google chịu trách nhiệm với nội dung AI tạo ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH TÚC ANH TÚC (theo TTO, Vietnamplus)

(GLO)- Một tòa án tại Đức vừa đưa ra phán quyết mang tính bước ngoặt khi yêu cầu Google phải chịu trách nhiệm đối với các thông tin sai lệch xuất hiện trong phần tóm tắt do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trên công cụ tìm kiếm.

Quyết định được đánh giá có thể tạo ra tiền lệ pháp lý quan trọng đối với các nền tảng công nghệ đang tích hợp AI vào dịch vụ tìm kiếm.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện của một nhà xuất bản tại Đức. Nguyên đơn cho rằng phần tổng quan do AI của Google tạo ra đã đưa ra những thông tin không chính xác, khiến doanh nghiệp bị mô tả là có hành vi kinh doanh không lành mạnh. Nhà xuất bản này đề nghị tòa án ban hành lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn Google tiếp tục hiển thị các nội dung sai lệch đó.

toa-an-duc-buoc-google-chiu-trach-nhiem-noi-dung-ai.jpg
Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong phán quyết, Tòa án khu vực Munich I nhận định Google không thể viện dẫn lý do nội dung do AI tự động tạo ra để miễn trừ trách nhiệm. Khi các thông tin được hiển thị trực tiếp trên nền tảng của mình, Google vẫn phải có nghĩa vụ kiểm soát và xử lý những nội dung có khả năng gây tổn hại đến tổ chức hoặc cá nhân liên quan.

Đây được xem là một thách thức đáng kể đối với Google cũng như nhiều công ty công nghệ đang phát triển các tính năng tìm kiếm dựa trên AI. Những năm gần đây, Google ngày càng thường xuyên cung cấp các câu trả lời tổng hợp do AI tạo ra thay vì chỉ hiển thị danh sách liên kết như trước.

Mô hình này giúp người dùng tiếp cận thông tin nhanh hơn nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các nội dung thiếu chính xác hoặc bị “ảo giác AI”.

Các chuyên gia nhận định phán quyết tại Đức có thể trở thành cơ sở tham chiếu cho các vụ kiện tương tự ở châu Âu và nhiều khu vực khác trên thế giới. Nếu xu hướng này lan rộng, các hãng công nghệ sẽ phải đầu tư nhiều hơn vào cơ chế kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm pháp lý lớn hơn đối với nội dung do AI tạo ra.

Đồng thời, quyết định của Tòa án cũng mở ra cuộc tranh luận mới về ranh giới trách nhiệm giữa nhà phát triển AI và người sử dụng công nghệ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bên trong phòng máy chủ siêu hiện đại đạt chuẩn quốc tế của Trung tâm Dữ liệu Viettel Hòa Lạc 2

Việt Nam sở hữu trung tâm dữ liệu AI đầu tiên tại APAC đạt chuẩn quốc tế

Tin tức công nghệ

(GLO)- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vừa công bố Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tích hợp hệ thống siêu máy chủ GPU NVIDIA H200 và được tổ chức Uptime Institute chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier III.

Người dùng ngày càng lo ngại về quyền riêng tư và nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân khi sử dụng các ứng dụng nhắn tin phổ biến hiện nay.

Người dùng lo ngại ứng dụng nhắn tin ngày càng kém an toàn

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sự tiện lợi của các ứng dụng nhắn tin đang đi kèm với những lo ngại ngày càng lớn về bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Nhiều nền tảng nhắn tin hiện nay đang bị đặt dấu hỏi về khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh tội phạm mạng và lừa đảo công nghệ cao gia tăng mạnh.

null