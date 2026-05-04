Tạm giữ 4 xe máy có biểu hiện càn quấy ở đường tránh qua xã Gào

(GLO)- Chiều 3-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã tạm giữ 4 xe máy có biểu hiện càn quấy tại khu vực đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Pleiku qua địa bàn xã Gào.

4 xe máy có biểu hiện càn quấy ở khu vực đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Pleiku qua xã Gào đã bị tạm giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, chiều cùng ngày, qua nguồn tin của người dân, lực lượng Công an phát hiện có một nhóm thanh thiếu niên ở xã Gào và các xã, phường lân cận điều khiển xe máy tập trung ở các rừng thông cạnh đường tránh đoạn thuộc địa phận xã Gào.

Đây là các đối tượng thường xuyên điều khiển xe với tốc độ cao, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hầu hết các thanh thiếu niên đều không có giấy phép lái xe. Ảnh: Văn Ngọc

Đội CSGT đường bộ số 2 đã triển khai lực lượng cùng Công an xã Gào hóa trang, mật phục kết hợp các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xử lý. Qua đó, lực lượng Công an đã khống chế, tạm giữ 4 phương tiện liên quan đến các lỗi như tự ý thay đổi kết cấu xe, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người không đủ điều kiện…

Một số đối tượng khác khi phát hiện lực lượng Công an đã điều khiển xe máy bỏ chạy. Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng Công an các xã, phường để xác minh, xử lý nghiêm các thanh thiếu niên có liên quan theo quy định của pháp luật.