(GLO)- Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng để triển khai 2 dự án hạ tầng quan trọng, gồm tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp và Bến cảng Phù Mỹ, cùng khu tái định cư vùng thiên tai tại xã Phù Mỹ Đông.

Theo đó, Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, có tổng diện tích thực hiện hơn 88,3 ha, trải dài trên địa bàn các xã: Phù Mỹ Tây, Bình Dương và Phù Mỹ Đông.

Việc đầu tư tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành trục giao thông kết nối đồng bộ giữa cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1 và tuyến ven biển; qua đó nâng cao năng lực vận tải, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ 2 dự án trọng điểm (ảnh minh họa). Ảnh: H.P

Để phục vụ thi công, cần chuyển mục đích sử dụng gần 52,8 ha rừng, trong đó, diện tích rừng phòng hộ là 33,7 ha và rừng sản xuất hơn 19 ha. Các khu vực chuyển đổi được xác định rõ ranh giới tại các tiểu khu thuộc 3 xã nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và quy định quản lý rừng.

Dự án Khu tái định cư vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông do Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, có diện tích thực hiện là 14,15 ha. Trong tổng diện tích này, 2,3 ha rừng phòng hộ thuộc khoảnh 3, tiểu khu 132, xã Phù Mỹ Đông thuộc diện phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

Tình trạng triều cường, xâm thực diễn ra nghiêm trọng tại khu dân cư ven biển thôn 9, xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: H.P

Dự án nằm trong nhóm các phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp, nhằm kịp thời di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao, bố trí nơi ở an toàn, góp phần ổn định đời sống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai 2 dự án được xác định là cần thiết, vừa phục vụ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách về an sinh, đảm bảo ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh.