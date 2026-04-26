Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ 2 dự án trọng điểm

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng để triển khai 2 dự án hạ tầng quan trọng, gồm tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp và Bến cảng Phù Mỹ, cùng khu tái định cư vùng thiên tai tại xã Phù Mỹ Đông.

Theo đó, Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, có tổng diện tích thực hiện hơn 88,3 ha, trải dài trên địa bàn các xã: Phù Mỹ Tây, Bình Dương và Phù Mỹ Đông.

Việc đầu tư tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành trục giao thông kết nối đồng bộ giữa cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1 và tuyến ven biển; qua đó nâng cao năng lực vận tải, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ 2 dự án trọng điểm (ảnh minh họa). Ảnh: H.P

Để phục vụ thi công, cần chuyển mục đích sử dụng gần 52,8 ha rừng, trong đó, diện tích rừng phòng hộ là 33,7 ha và rừng sản xuất hơn 19 ha. Các khu vực chuyển đổi được xác định rõ ranh giới tại các tiểu khu thuộc 3 xã nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và quy định quản lý rừng.

Dự án Khu tái định cư vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông do Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, có diện tích thực hiện là 14,15 ha. Trong tổng diện tích này, 2,3 ha rừng phòng hộ thuộc khoảnh 3, tiểu khu 132, xã Phù Mỹ Đông thuộc diện phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

Tình trạng triều cường, xâm thực diễn ra nghiêm trọng tại khu dân cư ven biển thôn 9, xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: H.P

Dự án nằm trong nhóm các phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp, nhằm kịp thời di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ cao, bố trí nơi ở an toàn, góp phần ổn định đời sống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai 2 dự án được xác định là cần thiết, vừa phục vụ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách về an sinh, đảm bảo ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh.

Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội thảo luận sửa đổi 4 luật thuế

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI, ngày 23-4, Quốc hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuế; cho ý kiến về công tác giám sát và biểu quyết thông qua nhiều dự án luật.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội DTTS miền Nam tại Pleiku

(GLO)- Sáng 23-4, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa

(GLO)- Ngày 22-4, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp “Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030”. 

