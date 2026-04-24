Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Xem xét, quyết nghị nhiều nội dung trọng tâm

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Trong đó, có các nội dung liên quan điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án trọng điểm… cũng như xem xét hoàn thiện một số cơ chế, chính sách cần thiết sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển tỉnh mới sau hợp nhất.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Đáng chú ý, các nội dung về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; an sinh xã hội; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch được xem xét tại kỳ họp cũng sẽ có tác động trực tiếp đến không gian phát triển và năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Đơn cử như Tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2030 đề ra mục tiêu đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 34 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 37 m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt khoảng 32 m2 sàn/người. Phấn đấu đến năm 2030, nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt tỷ lệ 100%.

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt tỷ lệ 100%. Ảnh: Hồng Phúc

“Tỷ lệ này hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện trạng chất lượng nhà ở trên địa bàn tỉnh khi đã đạt ở mức cao và định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh” - Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn thông tin.

Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Tờ trình Quy định một số chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên của xã Nhơn Châu đang học tập tại các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên đang thường trú tại xã đảo đang học tập, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, tạo ra sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, giúp thu hẹp khoảng cách giữa vùng khó khăn, hải đảo và thành thị.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam trình bày Tờ trình Quy định một số chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên của xã Nhơn Châu đang học tập tại các trường THPT, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, học sinh thường trú tại xã Nhơn Châu đang học tập tại các trường THPT sẽ được hỗ trợ tiền ăn 936.000 đồng/học sinh/tháng; hỗ trợ tiền nhà ở 360.000 đồng/học sinh/tháng; hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng/học sinh/tháng và hỗ trợ tiền đò 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được hỗ trợ 100% tiền học phí theo mức thu thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP; hỗ trợ mức học bổng chính sách bằng 80% mức lương cơ sở/học sinh, sinh viên/tháng và hỗ trợ tiền đò 200.000 đồng/học sinh, sinh viên/tháng.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương, hiện nay các chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai (trước đây) đã hết thời gian thực hiện. Đồng thời, theo quy định sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh cần ban hành chính sách mới để thống nhất tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư vẫn rất lớn (khoảng 2.559 km kênh mương chưa được kiên cố), đòi hỏi tiếp tục có cơ chế hỗ trợ phù hợp.

“Việc trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa quy định của pháp luật, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương nội đồng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; góp phần hoàn thiện hệ thống tưới tiêu, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh” - ông Thương cho biết thêm.

Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh được thông qua sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống tưới tiêu, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Ảnh: Hồng Phúc

Theo Nghị quyết này, ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần chi phí xây lắp được duyệt để kiên cố hóa kênh mương. Trong đó, đối với các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp được duyệt; các xã, phường còn lại là 30%; riêng công trình trạm bơm phục vụ tưới tiêu là 60%.

Tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, cụ thể hóa chủ trương lớn

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã quyết nghị thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Đây là khối lượng nội dung rất lớn của một kỳ họp chuyên đề, phản ánh tinh thần chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, xử lý các vấn đề đặt ra từ thực tiễn quản lý, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, của Tỉnh ủy thành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giải quyết những yêu cầu trước mắt mà còn góp phần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của tỉnh trong cả nhiệm kỳ.

“Mỗi nghị quyết được thông qua hôm nay phải thực sự trở thành động lực phát triển của ngày mai; phải nhanh chóng được tổ chức thực hiện hiệu quả, đi vào cuộc sống, mang lại kết quả cụ thể, thiết thực” - đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp UBND tỉnh, các ngành, các địa phương khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua. Rà soát, ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, xác định rõ lộ trình, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nghị quyết ban hành chậm triển khai, triển khai hình thức hoặc không đạt mục tiêu đề ra.

Song song với đó, HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, bám sát các mục tiêu tăng trưởng, các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trọng tâm là đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các dự án hạ tầng chiến lược, thực hiện nghiêm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy cao nhất trách nhiệm của cơ quan dân cử; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; theo dõi chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, tiếp tục nắm bắt thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri, góp phần bảo đảm mọi quyết sách của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.