Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

(GLO)- Chiều 17-4, tại Hội trường UBND phường Hội Phú, UBND phường Hội Phú và UBND xã Nhơn Châu tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị của 2 địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Hội Phú đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương trong quý I-2026.

Lãnh đạo 2 địa phương cùng các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo nội dung ký kết giao ước kết nghĩa, phường Hội Phú và xã Nhơn Châu sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, nhất là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; hỗ trợ kết nối, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của mỗi địa phương.

Đồng thời, 2 bên đẩy mạnh giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phối hợp thực hiện các hoạt động giáo dục, y tế, an sinh xã hội; chia sẻ kinh nghiệm trong đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hai địa phương thống nhất duy trì hoạt động gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm định kỳ ít nhất 1 lần mỗi năm; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong triển khai các nội dung kết nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Sau lễ ký kết, các đại biểu đã tham quan một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Hội Phú, qua đó tăng cường giao lưu, hiểu biết và thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương.