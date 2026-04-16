Chi cục Hải quan khu vực XIV kết nghĩa với làng Ngo Le

(GLO)- Chiều 16-4, tại Nhà văn hóa làng Ngo Le (xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai), Chi cục Hải quan khu vực XIV và Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Đông Nam Á đã tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ngo Le.

Làng Ngo Le có hơn 200 hộ với 872 nhân khẩu. Làng hiện có 20 hộ nghèo và 62 hộ cận nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Chi cục Hải quan khu vực XIV, Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Đông Nam Á và làng Ngo Le ký kết chương trình kết nghĩa. Ảnh: Mạnh Hà

Theo nội dung ký kết, Chi cục Hải quan khu vực XIV và đơn vị đồng hành sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để hỗ trợ làng Ngo Le phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện trách nhiệm của các đơn vị đối với cộng đồng mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin vững chắc của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước.

Đơn vị kết nghĩa tặng quà 20 suất quà cho hộ nghèo làng Ngo Le. Ảnh: Mạnh Hà

Nhân dịp này, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Đông Nam Á đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời, trao tặng quà cho làng Ngo Le nhằm hỗ trợ các hoạt động chung của cộng đồng.