Chi cục Hải quan khu vực XIV kết nghĩa với làng Ngo Le

Làng Ngo Le có hơn 200 hộ với 872 nhân khẩu. Làng hiện có 20 hộ nghèo và 62 hộ cận nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.
Theo nội dung ký kết, Chi cục Hải quan khu vực XIV và đơn vị đồng hành sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để hỗ trợ làng Ngo Le phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.
Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện trách nhiệm của các đơn vị đối với cộng đồng mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin vững chắc của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước.
Nhân dịp này, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Đông Nam Á đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời, trao tặng quà cho làng Ngo Le nhằm hỗ trợ các hoạt động chung của cộng đồng.