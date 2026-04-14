Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Mô hình hướng đến quan tâm, hỗ trợ người cao tuổi neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những phận đời neo đơn

Chiều muộn ở làng Kret Krot, bà Bleng lặng lẽ nhóm bếp. Ở tuổi 75, dù đã nghễnh ngãng, đi lại khó khăn, bà vẫn tự lo từng bữa ăn. Nghe tiếng gọi ngoài cổng, bà chống gậy ra xem, nở nụ cười móm mém khi thấy cán bộ Thành đến thăm.

Bà Bleng có chồng tham gia kháng chiến chống Mỹ, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; bà cũng từng tiếp tế lương thực cho bộ đội.

Khi chồng mất, gia cảnh khó khăn, bà phải bán nhà lo hậu sự theo phong tục. Vợ chồng bà có 4 người con, nhưng 2 người đã qua đời, 2 người con gái còn lại cũng khó khăn nên chỉ thỉnh thoảng mới về thăm mẹ.

Biết hoàn cảnh của bà, tháng 8-2025, Công an xã Hra đã sửa chữa lại căn nhà khang trang hơn. Đồng thời, hằng tháng, Chi đoàn Công an xã hỗ trợ nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 400 nghìn đồng cho bà.

Cũng neo đơn như bà Bleng, bà Hyot (71 tuổi) hiện đang ở một mình trong căn nhà được cất trên phần đất một người hàng xóm tốt bụng trong làng Kdung.

Bà Hyot không có chồng con, người thân ở tận xã Lơ Pang. Mắt mờ, chân chậm, sinh hoạt hằng ngày của bà Hyot có lúc phải nhờ bà con trong làng hỗ trợ. Từ tháng 4-2026, bà Hyot là 1 trong 7 trường hợp người cao tuổi được Công an xã Hra hỗ trợ.

Cán bộ Công an xã Hra thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi neo đơn. Ảnh: T.T

Ở thôn Phú Yên, cụ Nguyễn Thị Lập (88 tuổi) cũng vừa được Công an xã quan tâm hỗ trợ. Cụ có 3 người con nhưng 2 người con trai mất vì bạo bệnh, người con gái đang chống chọi với ung thư. Cụ sống với cháu nội, song cháu thường đi làm ăn xa, nên tuổi già đau ốm, cụ nhiều lúc rơi vào cảnh cô đơn, quạnh quẽ.

Nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của cán bộ Công an xã, cụ Lập xúc động chia sẻ: “Mấy bữa trước có cán bộ công an qua nhà, thấy hoàn cảnh mình nên thương, hỏi han, giúp đỡ. Bà mừng lắm, giờ chỉ biết cảm ơn chớ không biết nói gì hơn”.

Là người thường xuyên được chỉ huy Công an xã phân công đến thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn, Thượng úy Lê Tuấn Thành - cán bộ Công an xã Hra - cho biết: “Nguồn kinh phí để chúng tôi duy trì, thực hiện mô hình được huy động từ các nhà hảo tâm và từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị.

Từ tháng 8-2025, chúng tôi hỗ trợ 2 trường hợp đầu tiên là bà Bleng và bà Kuk (60 tuổi, làng Kon Hoa - bị bệnh tâm thần, ở cùng con bị khuyết tật). Hằng tháng, Chi đoàn Công an xã tặng các nhu yếu phẩm và 300 nghìn đồng; hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà cho 2 cụ với tổng trị giá 30 triệu đồng. Khi Công an xã tham mưu xây dựng mô hình, số tiền hỗ trợ được nâng lên 400 nghìn đồng/tháng”.

“Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”

Hra là xã vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai với hơn 60% dân số là người dân tộc Bahnar, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các mẹ già neo đơn. Trước đây, Hra cũng là trọng điểm về hoạt động của FULRO, tà đạo “Hà Mòn”.

Qua công tác nắm địa bàn, Công an xã xác định trên địa bàn hiện có 25 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Phần lớn họ sống neo đơn, con cháu đi làm ăn xa, đời sống phụ thuộc vào trợ cấp và sự hỗ trợ của cộng đồng.

Trước tình hình trên, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng” với mục tiêu vừa giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, vừa giúp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Mô hình được thực hiện bằng những việc làm cụ thể như thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng tháng, sửa chữa nhà ở, giúp đỡ sinh hoạt hằng ngày, đồng thời kết hợp tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ các thủ tục liên quan đến chế độ, chính sách cho người cao tuổi.

Công an xã Hra đóng góp ngày công sửa chữa nhà cho các cụ già neo đơn. Ảnh: T.T

Thiếu tá Trần Văn Tùng - Trưởng Công an xã Hra - cho biết: Ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong gìn giữ phong tục, truyền dạy kinh nghiệm sống và định hướng con cháu.

Từ đó, Công an xã triển khai mô hình “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng” nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Đến tháng 3-2026, qua rà soát, Công an xã đã lập danh sách hỗ trợ thêm 5 trường hợp, gồm 4 cụ sống neo đơn và 1 cụ nuôi 2 con khuyết tật. Mỗi tháng, các cụ được hỗ trợ 400 nghìn đồng cùng nhu yếu phẩm, đồng thời được thăm hỏi, động viên tinh thần.

Ngoài ra, Công an xã còn hỗ trợ pháp lý cho 3 cụ để được hưởng chế độ người cao tuổi theo quy định; tiếp tục khảo sát, đề xuất Đảng ủy, UBND xã mở rộng danh sách hỗ trợ đối với các trường hợp đặc biệt khác.

Với ý nghĩa nhân văn, hướng đến người yếu thế, mô hình dân vận khéo của Công an xã Hra đang từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Đây cũng là cách cụ thể hóa phong trào thi đua Ba nhất (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất) do Bộ Công an phát động tại một xã vùng đặc biệt khó khăn.