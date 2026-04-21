Hơn 600 học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân trải nghiệm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Các em học sinh trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi tuyên truyền, 619 em học sinh và 35 cán bộ, giáo viên nhà trường đã được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo tình hình cháy, nổ trên cả nước và ở địa bàn tỉnh; ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác PCCC; khuyến cáo những đặc điểm, tính chất nguy hiểm và nguy cơ gây cháy, nổ trong trường học như: Khu vực phòng học, phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, thư viện; các nguy cơ cháy, nổ khi sử dụng điện thoại đang kết nối với nguồn điện.

Đồng thời, tuyên truyền, trao đổi, hướng dẫn cách xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại trường học, nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người...

Sau buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh đã được trực tiếp trải nghiệm một số kỹ năng thực tế trong cứu người bị nạn gồm: Thực hành di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc, sử dụng cầu dây nghiêng thoát nạn; di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu; thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, bình chữa cháy để dập tắt đám cháy...

Học sinh trải nghiệm sử dụng cầu dây nghiêng thoát nạn khi có đám cháy xảy ra. Ảnh: ĐVCC

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên và các em học sinh tìm hiểu, tiếp cận các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH thông dụng, hiện đại mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang sử dụng. Từ đó, giúp học sinh biết cách bảo vệ cho chính mình cũng như hướng dẫn cho người thân, bạn bè biết cách xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra, đảm bảo an toàn phòng cháy trong nhà trường.