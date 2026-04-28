Bàn giao nguyên trạng Làng trẻ em SOS cơ sở về địa phương quản lý

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam. Theo đó, bàn giao nguyên trạng 8 Làng trẻ em SOS cơ sở thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa, Gia Lai về địa phương quản lý toàn diện.

Theo đó, đơn vị bàn giao bao gồm 6 trường mầm non, mẫu giáo thuộc Làng trẻ em SOS cơ sở và các cơ sở giáo dục trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh.

Làng trẻ SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Fanpage SOS Quy Nhơn

Phạm vi bàn giao gồm: cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, nghĩa vụ tài chính, trang thiết bị, trẻ em, thanh niên, học sinh, học viên, bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động hiện có của 8 Làng trẻ em SOS cơ sở, bao gồm 6 trường mầm non, mẫu giáo thuộc Làng trẻ em SOS cơ sở và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam tại thời điểm bàn giao. Thời gian hoàn thành trước ngày 30-6-2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được phê duyệt tại quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có 8 Làng trẻ em SOS cơ sở tổ chức tiếp nhận nguyên trạng; sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức các Làng trẻ em SOS cơ sở và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, thực hiện chính sách trợ giúp đối với trẻ em, thanh niên, bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động đang sống, làm việc tại các Làng trẻ em SOS cơ sở theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Bộ Y tế (Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam) sử dụng kinh phí từ nguồn huy động quyên góp trong nước kết dư và trích lập dự phòng của hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam để hỗ trợ cho 8 Làng trẻ em SOS cơ sở duy trì hoạt động vận hành trong năm 2026 khi thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được phê duyệt tại quyết định này.