Tuyên truyền an ninh mạng và trật tự an toàn giao thông cho học sinh Làng trẻ em SOS Quy Nhơn

ÁNH TUYẾT
(GLO)- Sáng 22-8, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Làng trẻ em SOS Quy Nhơn tổ chức chương trình tập huấn, tuyên truyền về an ninh mạng và trật tự an toàn giao thông cho hơn 50 học sinh bậc THCS và THPT.

img-095842-0.jpg
Các em học sinh tích cực tương tác tại buổi tập huấn, tuyên truyền. Ảnh: A.T

Tại buổi tập huấn, các em học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết như: nhận diện, phòng tránh nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng; tác hại của thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến; đồng thời nắm vững những quy định và kỹ năng cơ bản để tham gia giao thông an toàn.

Chương trình không chỉ giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên mà còn góp phần thắt chặt sự phối hợp giữa lực lượng Công an với Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, nhà trường và cộng đồng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

