Phát hiện số tiền lớn trong trụ ATM, chàng trai mang đi trình báo Công an nhờ trả người mất

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 24-4, Công an phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết đã trao trả số tiền 56,8 triệu đồng cho anh Trần Thiện Công (SN 1996, trú phường Bình Định) sau khi làm thất lạc trong quá trình giao dịch tại trụ ATM trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 22-4, anh Công đến trụ ATM một ngân hàng tại địa chỉ 86-88 Ngô Gia Tự (phường Bình Định) để thực hiện giao dịch nộp tiền.

Sau đó về đến nhà, anh Công kiểm tra lại tài khoản thì chưa thấy được cộng số tiền nói trên nên lo lắng, không biết nguyên nhân vì sao.

Anh Trí (giữa) trao lại số tiền nhặt tại trụ ATM cho anh Công. Ảnh: Anh Tuấn

Thời điểm trên, anh Nguyễn Hữu Trí (SN 2006, trú phường Bình Định) khi đến giao dịch tại trụ ATM đã phát hiện số tiền trên. Xác định đây có thể là số tiền do người khác thực hiện giao dịch trước đó bỏ quên, anh Trí mang đến bàn giao toàn bộ tài sản cho Công an phường Bình Định để tìm người bị mất.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường đã khẩn trương xác minh. Đến sáng 23-4, Công an phường xác định số tiền này của anh Công và liên hệ anh để trao trả tài sản.

