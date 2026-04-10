Trả lại xe máy của người dân để bên bờ sông sau 5 tháng thất lạc

(GLO)- Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa trao trả chiếc xe máy cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân cho ông Trần Linh (SN 1962, trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, khoảng đầu tháng 11-2025, ông Linh điều khiển chiếc xe máy BKS 43X4-3953 đến khu vực phân trại số 4, Trại giam Gia Trung thuộc địa giới hành chính thôn 1, xã Ayun.

Công an xã Ayun đã trả lại xe máy cho ông Linh sau hơn 5 tháng thất lạc. Ảnh: ĐVCC

Khi đi đến bờ sông Ayun, xe máy không thể di chuyển, ông Linh bị lạc buộc phải để lại chiếc xe trên. Sau đó, ông đi bộ tìm đường ra và được hỗ trợ về lại tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình tuần tra, cán bộ tại phân trại số 4 đã phát hiện chiếc xe vô chủ trên cùng giấy tờ tùy thân nên đã bàn giao cho Công an xã Ayun. Công an xã Ayun xác minh tại Công an phường Đắk Cấm, tìm cách liên lạc với ông Linh để trao trả tài sản.

Đến ngày 7-4, ông Linh đến Công an xã Ayun để nhận lại chiếc xe máy cùng giấy tờ tùy thân. Đồng thời, cảm ơn sự trách nhiệm của lực lượng Công an đã giúp ông tìm lại được giấy tờ, tài sản bị thất lạc.