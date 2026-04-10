Trả lại xe máy của người dân để bên bờ sông sau 5 tháng thất lạc

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa trao trả chiếc xe máy cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân cho ông Trần Linh (SN 1962, trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, khoảng đầu tháng 11-2025, ông Linh điều khiển chiếc xe máy BKS 43X4-3953 đến khu vực phân trại số 4, Trại giam Gia Trung thuộc địa giới hành chính thôn 1, xã Ayun.

Công an xã Ayun đã trả lại xe máy cho ông Linh sau hơn 5 tháng thất lạc. Ảnh: ĐVCC

Khi đi đến bờ sông Ayun, xe máy không thể di chuyển, ông Linh bị lạc buộc phải để lại chiếc xe trên. Sau đó, ông đi bộ tìm đường ra và được hỗ trợ về lại tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình tuần tra, cán bộ tại phân trại số 4 đã phát hiện chiếc xe vô chủ trên cùng giấy tờ tùy thân nên đã bàn giao cho Công an xã Ayun. Công an xã Ayun xác minh tại Công an phường Đắk Cấm, tìm cách liên lạc với ông Linh để trao trả tài sản.

Đến ngày 7-4, ông Linh đến Công an xã Ayun để nhận lại chiếc xe máy cùng giấy tờ tùy thân. Đồng thời, cảm ơn sự trách nhiệm của lực lượng Công an đã giúp ông tìm lại được giấy tờ, tài sản bị thất lạc.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm

(GLO)- Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đang khiến nhiều hộ dân bức xúc. Mùi hôi kéo dài, nước thải chưa được xử lý triệt để không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

