Gia Lai: Tuyên dương học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người mất

(GLO)- Ngày 23-3, tại lễ chào cờ đầu tuần, thầy Huỳnh Ngọc Triệu - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường TH&THCS Nay Der (xã KDang, tỉnh Gia Lai) đã tuyên dương em Hngam (học sinh lớp 6B) vì hành động nhặt được của rơi trả lại người mất.

Trước đó, trưa 20-3, trên đường đi học về qua làng Bot Grek (xã KDang), em Hngam nhặt được một chiếc ví nam, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng cùng hơn 18 triệu đồng.

Không tham của rơi, nhớ lời thầy cô dặn, em nhanh chóng mang ví đến trình báo, giao nộp cho Công an xã KDang.

Em Hngam được tuyên dương vì nhặt được của rơi trả lại người mất. Ảnh: Hồng Viên

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh và trao trả chiếc ví cho chủ nhân là ông Phùng Châu Liệu (trú tại xã Đak Đoa). Nhận lại tài sản, gia đình người bị mất xúc động trước nghĩa cử đẹp của em Hngam.

Hành động của em Hngam góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm trong học sinh và cộng đồng.