Gia Lai: Chủ quán trả lại hơn 32 triệu đồng cho khách hàng bỏ quên

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 29-3, Trung tá Nguyễn Thành Giang - Trưởng Công an xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa trao lại số tiền 32,4 triệu đồng cho anh Ninh Công Sơn (trú TP. Hải Phòng) sau khi anh bỏ quên tại một quán cơm trên địa bàn.

Trước đó, ngày 26-3, bà Nguyễn Thị Nga (chủ quán cơm Tài Nga 2, thôn Chánh Thuận, xã Phù Mỹ Tây) đến trụ sở Công an xã Phù Mỹ Tây trình báo sự việc: Vào ngày 14-3, một người đàn ông không rõ lai lịch đi ô tô đến quán ăn cơm. Khi rời đi, người này để quên 1 cái áo khoác màu xanh đen.

Bà Nga trao lại số tiền cho anh Sơn. Ảnh: Minh Luận

Bà Nga nhặt chiếc áo kiểm tra và phát hiện bên trong có một cọc tiền. Sau nhiều ngày bảo quản món đồ mà chưa thấy khách đến nhận lại, bà Nga mang đến giao nộp cơ quan Công an xã để nhờ xác minh, trả lại cho chủ sở hữu.

Công an xã tiến hành kiểm đếm và xác định bên trong áo khoác có tổng cộng 32.438.000 đồng, với nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau. Đơn vị niêm phong chiếc áo cùng cọc tiền, đồng thời xác minh thông tin.

Qua tra cứu thông tin phương tiện, Công an xã xác định anh Ninh Công Sơn là người đã bỏ quên áo khoác tại quán cơm. Đơn vị liên hệ với anh Sơn để xác minh sự việc.

Đến chiều 28-3, anh Sơn đến trụ sở Công an xã Phù Mỹ Tây để nhận lại tài sản. Tại đây, bà Nga xác nhận anh Sơn là người đã bỏ quên tài sản tại quán cơm. Sau khi thực hiện thủ tục theo quy định, anh Sơn đã nhận lại tài sản, đồng thời bày tỏ cảm ơn bà Nga và Công an xã Phù Mỹ Tây.

