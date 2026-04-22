Gia Lai đẩy mạnh truyền thông về phát triển phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

NHÃ UYÊN
(GLO)- Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch truyền thông về phát triển phong trào trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo đó, nội dung truyền thông bao gồm: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH; gương người tốt, việc tốt; phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”...

Bên cạnh tuyên truyền trực quan, việc tổ chức truyền thông về phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH cũng sẽ được đẩy mạnh dưới hình thức sân khấu hóa. Ảnh: N.U

Đồng thời, thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện phong trào; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động XDĐSVH, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, cộng đồng dân cư.

Bên cạnh tuyên truyền trực quan, việc tổ chức truyền thông về phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH cũng sẽ được đẩy mạnh dưới hình thức sân khấu hóa (tọa đàm, giao lưu câu hỏi, các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền...). Hoạt động này dự kiến diễn ra trong 1 ngày vào tháng 6-2026 tại phường Quy Nhơn Nam.

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Quy Nhơn Nam trong triển khai thực hiện.

Cùng với đó, đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH, Phòng Văn hóa và Xã hội, các đơn vị liên quan của địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, lựa chọn các hình thức phù hợp để tuyên truyền cổ động trực quan về các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; xã, phường tiêu biểu; hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư theo quy định gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Văn hóa gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống

(GLO)- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Đời sống

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Đời sống

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

Xã hội

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Xã hội

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Đời sống

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Đời sống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

Đời sống

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

