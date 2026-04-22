Gia Lai đẩy mạnh truyền thông về phát triển phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(GLO)- Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch truyền thông về phát triển phong trào trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo đó, nội dung truyền thông bao gồm: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH; gương người tốt, việc tốt; phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”...

Đồng thời, thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện phong trào; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động XDĐSVH, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, cộng đồng dân cư.

Bên cạnh tuyên truyền trực quan, việc tổ chức truyền thông về phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH cũng sẽ được đẩy mạnh dưới hình thức sân khấu hóa (tọa đàm, giao lưu câu hỏi, các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền...). Hoạt động này dự kiến diễn ra trong 1 ngày vào tháng 6-2026 tại phường Quy Nhơn Nam.

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Quy Nhơn Nam trong triển khai thực hiện.

Cùng với đó, đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH, Phòng Văn hóa và Xã hội, các đơn vị liên quan của địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, lựa chọn các hình thức phù hợp để tuyên truyền cổ động trực quan về các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; xã, phường tiêu biểu; hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư theo quy định gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.