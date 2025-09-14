Văn hóa gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống

Lan tỏa giá trị văn hóa từ cơ sở

Sau khi hợp nhất, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cách làm sáng tạo, gắn với các chương trình trọng điểm, nhất là xây dựng nông thôn mới.

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết: “Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chủ động lồng ghép nội dung phong trào trong công tác chuyên môn; thường xuyên bám sát cơ sở, đôn đốc, chỉ đạo xã, phường thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra”.

Xã Biển Hồ chú trọng bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Đức Thụy

Nhờ vậy, việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các địa phương ngày càng đi vào nền nếp. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức định kỳ tại cơ sở, tạo sân chơi bổ ích cho nhân dân. Các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, sân vận động, thư viện cộng đồng được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần.

Gia đình được đặt ở vị trí trung tâm trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng… được tổ chức sôi nổi, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Là khu vực trung tâm của tỉnh, phường Quy Nhơn được xem là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, cho biết: Cùng với phát triển kinh tế, người dân tích cực gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Các sự kiện văn hóa, thể thao được duy trì, cộng đồng tham gia bảo tồn bản sắc, góp phần nâng cao rõ rệt đời sống tinh thần.

Theo ông Phan Tấn Hoàng, 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế phường Quy Nhơn tăng trưởng ổn định: Giá trị sản phẩm tăng 10,4%, kim ngạch xuất khẩu đạt 129 nghìn USD, doanh thu bán lẻ dịch vụ vượt 13.503 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người khoảng 75 triệu đồng/năm. Các chỉ số xã hội cũng tích cực: Duy trì mức sinh thay thế, không còn hộ nghèo, 100% người dân tham gia BHYT, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 4,46%. Đặc biệt, 84% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 99% chất thải rắn được xử lý đạt chuẩn.

Những kết quả này khẳng định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự thấm sâu, trở thành nền tảng cho phát triển bền vững của phường.

Gắn phong trào văn hóa với xây dựng nông thôn mới

Ở khu vực nông thôn, phong trào được lồng ghép hiệu quả với xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Lương Bảy, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Biển Hồ, cho hay: Ngay sau khi sáp nhập, chúng tôi đã tham mưu ban hành nhiều văn bản tăng cường quản lý việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, làng. Đồng thời, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ văn hóa, thể thao; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và kế hoạch phát triển KT-XH. Nhờ đó, nhiều thôn, làng duy trì tốt các đội văn nghệ, tổ chức các hoạt động cộng đồng sôi nổi. Các buổi sinh hoạt văn hóa không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là dịp gắn kết tình làng nghĩa xóm, khơi dậy niềm tự hào bản sắc.

Phường Quy Nhơn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử. Ảnh: CTV

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không tách rời mà gắn chặt với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Nhiều phong trào cụ thể đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, như: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo gắn với cuộc vận động 5 không, 3 sạch”; hay “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Mỗi phong trào đều mang sắc thái riêng, song cùng hướng tới mục tiêu chung: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cơ quan đến cộng đồng dân cư. Những kết quả đạt được cho thấy, khi văn hóa được đặt đúng vị trí - vừa là mục tiêu, vừa là động lực thì sự phát triển bền vững sẽ trở thành hiện thực.