Phường Quy Nhơn tăng cường phòng ngừa cháy nổ trong mùa nắng nóng

(GLO)- Trước dự báo thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn biến gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa với phương châm “chủ động, quyết liệt, không chủ quan”.

Từ đầu tháng 6 đến nay, cán bộ, chiến sĩ làm công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của Công an phường Quy Nhơn thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra an toàn cháy nổ tại các cơ sở, đặc biệt là các hộ gia đình kết hợp cho thuê trọ - loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Cán bộ chuyên trách công tác PCCC hướng dẫn các chủ hộ có nhà cho thuê trọ cách bảo quản, sử dụng trang thiết bị chữa cháy.

Tại hộ ông Trần Thanh Trung (khu vực 5, phường Quy Nhơn), nơi có 3 phòng cho sinh viên thuê, công tác PCCC được thực hiện nền nếp. Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên, gia đình đã trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy và tăng cường kiểm soát việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt của người thuê trọ.

Ông Trung cho biết: “Gia đình đã lắp đặt các thiết bị chống giật, chống cháy cho hệ thống điện. Người thuê trọ được yêu cầu ngắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng. Việc hút thuốc cũng được hạn chế tối đa để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân”.

Bên cạnh các khu nhà trọ, Công an phường Quy Nhơn cũng tăng cường kiểm tra tại các chợ dân sinh - nơi tập trung đông người và nhiều mặt hàng dễ cháy. Qua kiểm tra cho thấy đa số tiểu thương đều có ý thức chấp hành các quy định về PCCC.

Công an phường Quy Nhơn kiển tra hoạt động của mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng.

Bà Trương Thị Loan, tiểu thương tại chợ Đầm, chia sẻ: “Tôi luôn bố trí bình chữa cháy ở nơi thuận tiện. Cuối ngày, các thiết bị điện không sử dụng đều được tắt và ban đêm ngắt cầu dao tổng. Ngay cả việc thắp nhang trên bàn thờ Thần Tài cũng được thực hiện cẩn thận để tránh nguy cơ cháy nổ”.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, Công an phường Quy Nhơn tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, góp phần xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giai đoạn ban đầu.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Tổ trưởng Tổ liên gia tổ 30 (khu phố 29, phường Quy Nhơn), cho biết trước tình hình nắng nóng kéo dài, tổ liên gia đã phối hợp với lực lượng tại cơ sở đến từng hộ dân kiểm tra bình chữa cháy, kịp thời nhắc nhở việc bảo dưỡng, nạp sạc để bảo đảm phương tiện luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng.

Công an cơ sở hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh tạp hóa cách sử dụng bình chữa cháy.

Trao đổi về các giải pháp trọng tâm trong mùa nắng nóng, Trung tá Phan Thị Mỹ Dung, Phó Trưởng Công an phường Quy Nhơn, cho biết đơn vị đang tập trung triển khai đồng bộ ba nhóm giải pháp. Cụ thể, phối hợp với các tổ dân phố và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở rà soát, kiểm tra toàn bộ hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; đồng thời phát huy vai trò của “Trung tâm học tập cộng đồng”, lồng ghép tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho người dân.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóngcòn diễn biến phức tạp, Công an phường Quy Nhơn xác định tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa cháy nổ. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác này phụ thuộc rất lớn vào ý thức và sự chủ động của mỗi người dân. Việc quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân và gia đình mà còn góp phần giữ gìn sự bình yên, an toàn cho cộng đồng.