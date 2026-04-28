Khánh thành giọt nước làng Bi

(GLO)- Chiều 28-4, cộng đồng làng Bi (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình giọt nước của làng.

Làng Bi hiện có 310 hộ dân, tỷ lệ đồng bào Jrai chiếm gần 30%. Mặc dù nhiều hộ dân đã khoan giếng để lấy nước sinh hoạt nhưng giọt nước vẫn giữ vai trò quan trọng, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 80 hộ với gần 400 nhân khẩu.

Ông Trần Ngọc Phận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom (thứ 2 từ trái sang) cùng người dân phấn khởi khi công trình giọt nước đã hoàn thành. Ảnh: Lạc Hà

Công trình giọt nước được sửa chữa từ đầu tháng 4-2026 với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, tuyến đường dẫn xuống giọt nước cũng được xây dựng mới dài khoảng 200 m, rộng 1 m với tổng kinh phí khoảng 60 triệu đồng.

Con đường bê tông dẫn xuống giọt nước làng Bi. Ảnh: Lạc Hà



Để hoàn thiện công trình, người dân làng Bi đã đóng góp 250 ngày công lao động.

Em Rơ Châm H'Mi (bìa trái, làng Bi) rạng rỡ bên giọt nước của làng. Ảnh: Lạc Hà

Không chỉ là nguồn nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày, giọt nước làng Bi còn mang chiều sâu văn hóa, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng người Jrai nơi đây.