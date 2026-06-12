Người dân Hải Minh bất an vì nhóm người gây rối

(GLO)- Từ giữa tháng 5-2026 đến nay, một nhóm người thường xuyên từ đất liền ra bán đảo Hải Minh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) tụ tập, sử dụng loa công suất lớn, la hét, chửi bới, gây mất an ninh trật tự.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc làm ăn của người dân mà còn khiến nhiều hộ sống trong tâm trạng bất an.

Theo phản ánh của người dân khu vực bán đảo Hải Minh (thuộc tổ 49, khu phố 9, phường Quy Nhơn), tình trạng này xuất hiện từ giữa tháng 5-2026 và diễn biến ngày càng phức tạp.

Đỉnh điểm xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 25-5, khi hơn 20 thanh niên đi trên 2 chiếc ghe cập vào khu vực bến đò Hải Minh. Sau khi lên bờ, nhóm người này tập trung trước khu dân cư, sử dụng loa công suất lớn, liên tục la hét, chửi bới và phát các nội dung liên quan đến việc đòi nợ một cá nhân đang sinh sống tại địa phương.

Nhóm thanh niên tụ tập tại khu vực bến đò Hải Minh la hét và sử dụng loa công suất lớn gây náo loạn khu dân cư vào tối 25-5-2026. Ảnh: NDCC

Người dân cho biết, mặc dù lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã có mặt để nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi gây mất trật tự công cộng nhưng nhóm thanh niên vẫn tỏ thái độ ngoan cố, tiếp tục la ó, chửi bới trong nhiều giờ liền. Đến rạng sáng 26-5, nhóm người này mới rời khu vực bến đò Hải Minh trở về đất liền.

Không chỉ gây mất an ninh trật tự, những hành vi mang tính chất côn đồ của nhóm thanh niên này còn khiến nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực bến đò luôn trong tâm trạng lo lắng. Hoạt động buôn bán, kinh doanh dịch vụ của người dân cũng bị ảnh hưởng do tâm lý e ngại, lo sợ xảy ra xô xát hoặc các tình huống mất an toàn.

Bên cạnh đó, việc các đối tượng thường xuyên sử dụng loa với âm lượng lớn cùng những lời lẽ thô tục vào ban đêm đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của nhiều hộ dân.

Ông N.M.T. (người làm nghề đưa đò tại bán đảo Hải Minh) cho biết: “Với lý do đi đòi nợ một cá nhân trên đảo, nhóm thanh niên này thường xuyên qua lại khu vực bến đò Hải Minh. Nhiều người dân cảm thấy bất an trước những lời nói và hành động của họ.

Thậm chí, một số người dân địa phương dùng ghe nhỏ vận chuyển thực phẩm, rau củ hoặc nước uống bán cho các thuyền viên trên tàu hàng neo đậu gần đảo cũng bị nhóm người này ngăn cản, gây khó dễ”.

Ông Dương Quang Khải - Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự khu phố 9 - cho biết: Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở Hải Minh luôn ổn định, người dân sinh sống hòa thuận.

Tuy nhiên, khoảng 1 tháng trở lại đây, sự xuất hiện thường xuyên của nhóm thanh niên nói trên đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên của người dân, gây tâm lý bất an trong cộng đồng.

“Người dân địa phương rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trả lại môi trường sống bình yên cho khu dân cư Hải Minh” - ông Khải kiến nghị.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết: Địa phương đã nhận được đơn và thông tin phản ánh của người dân Hải Minh. UBND phường đang chỉ đạo Công an phường kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Thượng tá Võ Thép Trường Sơn - Trưởng Công an phường Quy Nhơn, đơn vị đang cử lực lượng xác minh nội dung đơn phản ánh của người dân để có cơ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật.